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Новини
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Кабмін хоче забрати у місцевих бюджетів 120 мільярдів, їх спрямують на виробництво зброї, – Шмигаль (оновлено)

шмигаль

Ініційований Кабінетом міністрів законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу дозволить перенаправити близько 94 млрд грн надходжень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з місцевих бюджетів на закупівлю і виробництво зброї.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє пресслужба уряду.

Він наголосив, що метою таких змін є необхідність наростити виробництво власних дронів, озброєння та боєприпасів.

"За час повномасштабного вторгнення доходи місцевих бюджетів від військового ПДФО збільшились у вісім разів. За 2023 рік прогнозована сума складе понад 96 млрд грн. Тоді як у 2021 році – близько 12 млрд грн. Зростання відбувається виключно тому, що держава збільшує видатки на сектор оборони та зарплати військових", – зауважив голова уряду.

За його словами, урядовий законопроект дозволить залучити 25,8 млрд грн вже цього року і 93,7 млрд грн наступного року від перерозподілу надходжень від ПДФО на додаткові закупівлі дронів та на збільшення виробництва власного озброєння.

Шмигаль додав, що залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ наразі перевищують 200 млрд грн, їх залишать у розпорядженні місцевої влади, хоча і обмежать напрямки їх використання.

Прем'єр також пообіцяв, що тим громадам, яким об'єктивно не вистачатиме коштів, держава надаватиме базову та залишить реверсну дотацію. За його словами, таким чином ресурс бюджетів на місцях у 2024 році буде на 75 млрд грн більше, ніж був у 2021 до повномасштабного вторгнення.

Читайте також: Кабмін вніс у Раду законопроєкт про обмеження видатків місцевих бюджетів (оновлено)

Як повідомлялося, 12 вересня Кабінет міністрів вніс в Раду законопроєкт про внесення зміни до Бюджетного кодексу, які передбачають перерозподіл надходжень від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у сфері оборони, спрямувавши їх замість місцевих бюджетів на закупівлю дронів та боєприпасів.

Як писав БізнесЦензор, найбільшим джерелом доходів бюджетів органів місцевого самоврядування є податок на дохід фізосіб (ПДФО), частина якого спрямовується до обласного та державного бюджетів, однак більша частка – 64% – лишається у бюджеті громади, де зареєстрований роботодавець.

Тому після 24 лютого 2022 року доходи громад, на території яких розташовувались військові частини, суттєво зросли, адже зросла кількість військовослужбовців, і розмір їхнього грошового забезпечення, з якого сплачується податок. За підсумками 2022 року ПДФО з доходів військових, яке зараховувалось до місцевих бюджетів, склав 83,6 млрд грн.

Автор: 

законопроєкт (1667) Кабмін (7742) податки (2413) місцеві бюджети (252) Податок на доходи фізосіб (28)


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Топ коментарі
+9
Підуть ті гроші туди само куди і два мільярди доларів за неіснуючі ********** , а саме - у кишені любих друзів божневтіка !
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14.09.2023 19:08
+7
Скажіть правду -ПРОСТО ВКРАСТИ.
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14.09.2023 19:21
+6
А може потрусити головних зеригоаналівских пі#арасів України, що зараз при владі, там набагато більше та все украдене в Народу України.
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14.09.2023 19:23
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але ж президент наш сказав чітко, що гроші, які ще до 24.02.22 мали б піти на озброєння та збільшення арміїї пішли на збагачення асфальтним фірмам і фірмочкам...от цих гусей і варто поскубти...там не 94 млрд а значно більше знайдеться...
а кошти громад, внаслідок адміреформи, ето совсєм другоє..
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14.09.2023 19:01 Відповісти
так там же ж папа скумбрії змішаний в асфальтних махінаціях, хто ж дасть його скубти?
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15.09.2023 00:56 Відповісти
Підуть ті гроші туди само куди і два мільярди доларів за неіснуючі ********** , а саме - у кишені любих друзів божневтіка !
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14.09.2023 19:08 Відповісти
Скажіть правду -ПРОСТО ВКРАСТИ.
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14.09.2023 19:21 Відповісти
А може потрусити головних зеригоаналівских пі#арасів України, що зараз при владі, там набагато більше та все украдене в Народу України.
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14.09.2023 19:23 Відповісти
я б не сказав, що це дурна ідея, але де ви були коли приймали бюджет 2023?..
А ще інше питання, а як з бюджетами міст, що потребують часткової відбудови, та ж Київщина, Харківщина, Сумщина?... Їм з чого відновлювати покрівлі перед зимою???
%ля, які ви ди%іли.. Хто ж це вас обрав до влади таких?...
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14.09.2023 19:48 Відповісти
чойто сомневаюсь.. в смьісле шо отберут -нет, а то шо на военньіе нуждьі - не верю
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14.09.2023 20:02 Відповісти
Ой, аукнется эта зелябобикам!
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14.09.2023 20:33 Відповісти
то є, що мова про врізання зарплат, доплат, премій, на проживання, на оздоровлення та на жоповозки чиновників не йдеться......
****!!!!!!
які ж вони кончені.....
і що у всьому винуватий той хто іх призначив, це не правда....
от 73% мрійників на виборах, це правда!
а 78 які зрозуміли ким є президент, не правда
бо ЕТО НЄ ТО, ЕТО ДРУГОЄ!!!
от така куйня, МАЛЯТА!!!
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14.09.2023 20:34 Відповісти
шмигаль федоров уже скоротили державних чиновників?
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14.09.2023 20:51 Відповісти
По простому- нашмигалити.
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14.09.2023 21:26 Відповісти
А зменшити зп і премії прибрати чинушам високих рангів і депутатам не хочете?
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14.09.2023 23:17 Відповісти
Запросто, витяг же ж з ковідного фонду 38 мільйонів на Велике асфальтування.
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15.09.2023 00:17 Відповісти
Якби мені неподобався Шмигаль, але шансів роздеребанити ці гроші на місцевому рівні серед десятків тисяч чиновників видаються більші, бо часто на місцевому рівні навіть і непомітно що йде війна. А з іншої сторони, напевне Шмигаль з Арахамією там напилять нормально. Але сподіваюся кошти отримають і дрібні проекти, хто чесно робить свою справу, як від того ж Цензора та ін.
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15.09.2023 02:30 Відповісти
А те.що на місцевий бюджет перекладено всю інфраструктуру від води до медицини?Стадіон- так стадіон.Грабувати -так грабувати!
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15.09.2023 06:51 Відповісти
Все правильно !!! Місцеві князьки просто офігіли від тієї кількості грошей, яка на них звалилася після початку повномасштабного вторгнення ! Почали бігові доріжки, тренажерні зали будувати, стадіони реконструйовувати за 100 млн грн. Зарплати чиновникам в ОТГ призначати по 50 тис. грн., тоді як вчителі по 12 отримують.
Все правильно уряд робить. І тут всілякі звіздуни нехай заткнуться. Я старий порохобот - кажу - все правильно !
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15.09.2023 09:07 Відповісти
Місцеві царювальники не зможуть покласти ці гроші у свою кишеню. От і бісяться. Військовий ПДФО - ВІЙСЬКОВИМ!
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16.09.2023 12:40 Відповісти

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