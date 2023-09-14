Кабмін хоче забрати у місцевих бюджетів 120 мільярдів, їх спрямують на виробництво зброї, – Шмигаль (оновлено)

Ініційований Кабінетом міністрів законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу дозволить перенаправити близько 94 млрд грн надходжень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з місцевих бюджетів на закупівлю і виробництво зброї.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє пресслужба уряду.

Він наголосив, що метою таких змін є необхідність наростити виробництво власних дронів, озброєння та боєприпасів.

"За час повномасштабного вторгнення доходи місцевих бюджетів від військового ПДФО збільшились у вісім разів. За 2023 рік прогнозована сума складе понад 96 млрд грн. Тоді як у 2021 році – близько 12 млрд грн. Зростання відбувається виключно тому, що держава збільшує видатки на сектор оборони та зарплати військових", – зауважив голова уряду.

За його словами, урядовий законопроект дозволить залучити 25,8 млрд грн вже цього року і 93,7 млрд грн наступного року від перерозподілу надходжень від ПДФО на додаткові закупівлі дронів та на збільшення виробництва власного озброєння.

Шмигаль додав, що залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ наразі перевищують 200 млрд грн, їх залишать у розпорядженні місцевої влади, хоча і обмежать напрямки їх використання.

Прем'єр також пообіцяв, що тим громадам, яким об'єктивно не вистачатиме коштів, держава надаватиме базову та залишить реверсну дотацію. За його словами, таким чином ресурс бюджетів на місцях у 2024 році буде на 75 млрд грн більше, ніж був у 2021 до повномасштабного вторгнення.

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Як повідомлялося, 12 вересня Кабінет міністрів вніс в Раду законопроєкт про внесення зміни до Бюджетного кодексу, які передбачають перерозподіл надходжень від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у сфері оборони, спрямувавши їх замість місцевих бюджетів на закупівлю дронів та боєприпасів.

Як писав БізнесЦензор, найбільшим джерелом доходів бюджетів органів місцевого самоврядування є податок на дохід фізосіб (ПДФО), частина якого спрямовується до обласного та державного бюджетів, однак більша частка – 64% – лишається у бюджеті громади, де зареєстрований роботодавець.

Тому після 24 лютого 2022 року доходи громад, на території яких розташовувались військові частини, суттєво зросли, адже зросла кількість військовослужбовців, і розмір їхнього грошового забезпечення, з якого сплачується податок. За підсумками 2022 року ПДФО з доходів військових, яке зараховувалось до місцевих бюджетів, склав 83,6 млрд грн.