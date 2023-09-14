Європарламент затвердив вимогу про використання 70% екологічно чистого авіапалива до 2050 року

Європарламент схвалив новий закон, спрямований на збільшення використання в авіаційному секторі екологічно чистих видів палива, таких як удосконалене біопаливо чи водень.

Нові правила для авіації – RefuelEU – були затверджені на пленарній сесії ЄП у Страсбурзі 518 голосами "за", 97 – "проти" за восьми тих, хто утримався, передає Інтерфакс-Україна.

"Це величезний крок на шляху до декарбонізації авіації. Настав час урядам ЄС запровадити нові правила та підтримати галузь, щоб забезпечити економічно ефективне впровадження екологічно чистого авіаційного палива по всій Європі, а також досягнення цілей ЄС щодо клімату", – заявив доповідач ЄП, євродепутат від Іспанії Хосе Рамон Баус Діас.

Депутати Європарламенту встановили амбітні терміни впровадження екологічно чистого авіапалива, зобов'язавши аеропорти ЄС та постачальників забезпечити, щоб починаючи з 2025 року принаймні 2% авіаційного палива були "зеленими". Причому ця частка повинна збільшуватися: 6% у 2030 році, 20% у 2035, 34% у 2040, 42% у 2045 та 70% у 2050 році.

Крім того, певна частка паливного балансу (1,2% у 2030 році, 2% у 2032, 5% у 2035 році з поетапним досягненням 35% до 2050 року) має складатися із синтетичних видів палива, таких як е-гас, або " електронний гас".

Європарламент дав роз'яснення, яке паливо вважається "зеленим". Згідно з новими правилами для авіаційного палива, "термін "екологічне авіаційне паливо" включатиме синтетичне паливо, деякі види біопалива, вироблені з відходів сільського або лісового господарства, водоростей, біологічних відходів, відпрацьованої кулінарної олії або деяких тваринних жирів".

Перероблене авіаційне паливо, отримане з вихлопних газів та пластикових відходів, також вважається "зеленим".

Депутати Європарламенту гарантували, що паливо, отримане з кормових та продовольчих матеріалів, а також з пальмової та соєвої сировини, не класифікуватиметься як "зелене", оскільки воно не відповідає критеріям сталого розвитку.

Своєю окремою заслугою парламентарі вважають те, що їм "удалося включити до складу паливного балансу сталого розвитку "відновлюваний" водень – багатообіцяючу технологію, яка може поступово сприяти декарбонізації повітряного транспорту".

Авіаційні правила RefuelEU є частиною пакету Fit for 55 – плану ЄС щодо скорочення викидів парникових газів як мінімум на 55% до 2030 року порівняно з рівнями 1990 року та забезпечення того, щоб ЄС став кліматично нейтральним до 2050 року.

Після затвердження закону Радою ЄС, нові правила почнуть застосовуватися з 1 січня 2024 року, а деякі положення – з 1 січня 2025 року.