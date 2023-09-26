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Російські дрони атакували пункт пропуску на кордоні з Румунією, є поранені (оновлено)

одещина

У ніч проти 26 вересня ворог упродовж двох годин атакував ударними безпілотниками Одеську область, є пошкодження припортової інфраструктури в Ізмаїльському районі.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

"Сили протиповітряної оборони працювали надзвичайно напружено. Більшість дронів збита. На жаль, в Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру.

Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили", – наголосив він.

За його словами, внаслідок обстрілів пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, 6 фур зайнялися. Вогнеборці ліквідували пожежі.

У Держприкордонслужбі уточнили, що після нічної атаки "шахедів" на прикордонну інфраструктур не працює поромний пункт пропуску "Орлівка", що на кордоні з Румунією.

"Пропускні операції в пункті пропуску тимчасово призупинено. Усі транспортні засоби перенаправляються на інші напрямки. Просимо громадян при плануванні поїздки до або з Румунії враховувати зазначені тимчасові особливості", – зазначається у повідомленні.

Російські дрони атакували пункт пропуску на кордоні з Румунією, є поранені 01

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Ізмаїл (49) Одеська область (240) порт (1391)


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