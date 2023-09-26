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Новини
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Німеччина наступного року вдвічі зменшить видатки на допомогу біженцям, зокрема українським, – Reuters

біженці

Німеччина планує наступного року удвоє скоротити федеральну допомогу, яку вона виділяє регіонам для покриття витрат на прийом та інтеграцію біженців.

Як наголошує Reuters, такий крок викликаний необхідністю проводити більш жорстку бюджетну політику на тлі стрімкої інфляції.

Зазначається, що після російського вторгнення в Україну до Німеччини перемістилося понад мільйон українців, і їх підтримка лягла важким тягарем на міста та муніципалітети країни, а 16 земель країни вимагають більше федеральних коштів для покриття витрат на біженців наступного року.

За даними джерел видання, у понеділок Берлін поінформував землі, що виділить максимум 1,7 млрд євро на підтримку витрат на біженців у 2024 році, тоді як цьогоріч на ці потреби буде витрачено 3,75 млрд євро.

За даними співрозмовників агентства, німецький уряд також скасує свій внесок у витрати на інтеграцію українських біженців і догляд за ними.

Водночас федеральний уряд не дає гарантій того, що в наступні роки фінансування відповідатиме рівню 2023 року.

Зустріч федерального уряду та урядів земель у понеділок з цих питань не дала жодних результатів напередодні запланованих консультацій з канцлером у листопаді, заявив представник міністерства фінансів.

"По суті, землі несуть відповідальність за розміщення біженців і догляд за ними. Федеральний уряд усвідомлює національний вимір", – наголосив речник.

Автор: 

біженці (694) Німеччина (1881) мігранти (432) допомога (1533)


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а сірійцям скоротять допомогу? бо кажуть що в кельні, дуже популярне, ім'я мохамед.
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26.09.2023 10:09 Відповісти
Наші східноєвропейські сирійці мало чим від них відрізняються, якщо чесно. Такі ж паразити виїхали.
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26.09.2023 11:39 Відповісти
Арбайтен, трутні!
Немає чого кайфувати життям на горбу німецьких трудяг.
Хай краще зекономлені мільярди підуть на війську допомогу Україні.
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26.09.2023 10:14 Відповісти
А сократить помощь арабским верблюжатникам, которые не хотят ничего делать, только паразитировать на пособиях, молиться бабаху и мечтать о мировом халифате?
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26.09.2023 11:03 Відповісти
Ви що, вони ж не хочуть перетворення Берліну на другий Париж.
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26.09.2023 11:27 Відповісти
Давно пора скасувати виплати нашим шаровикам. Ці гроші краще б пустити на озброєння для ЗСУ.
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26.09.2023 11:17 Відповісти
Хватить боки гріти за кошт німецьких платників податків. Час повертатися на Батьківщину допомагати нищити звіра!
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26.09.2023 12:03 Відповісти
Чудова новина. Це вже невдовзі зроблять усі: виженуть сраним віником додому . Ще можна зрозуміти бабусю зі внучатами (дочка працює в шпиталі, син (зять) на фронті). А ле десятки тисяч здорових ситих кнурів і биків призивного віку з липовими грижами, плоскоступ"ям, язвами, доглядантів, супроводжуючих хворих (без наступного повернення), т.з. плавіків ... та ін ухилянтів, паразитів, сикунів, халявщиків - вигнати і судити за дизертирство і зраду. Паскуди, прийде час і поляки, німці, брити, чехи... виженуть нах. а наші фронтовики повернуться додому і кождого гандона спитають, де ти, падло, відлежувалося, коли ми гнили в окопах, стікали кров"ю і хоронили друзів. Далі - в посадку зі всіма наслідками.
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26.09.2023 13:43 Відповісти
Прямо з окопа пишеш, херой?
Будь обережним, слиною від злоби не захлинись.
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26.09.2023 15:31 Відповісти

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