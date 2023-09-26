Німеччина наступного року вдвічі зменшить видатки на допомогу біженцям, зокрема українським, – Reuters

Німеччина планує наступного року удвоє скоротити федеральну допомогу, яку вона виділяє регіонам для покриття витрат на прийом та інтеграцію біженців.

Як наголошує Reuters, такий крок викликаний необхідністю проводити більш жорстку бюджетну політику на тлі стрімкої інфляції.

Зазначається, що після російського вторгнення в Україну до Німеччини перемістилося понад мільйон українців, і їх підтримка лягла важким тягарем на міста та муніципалітети країни, а 16 земель країни вимагають більше федеральних коштів для покриття витрат на біженців наступного року.

За даними джерел видання, у понеділок Берлін поінформував землі, що виділить максимум 1,7 млрд євро на підтримку витрат на біженців у 2024 році, тоді як цьогоріч на ці потреби буде витрачено 3,75 млрд євро.

За даними співрозмовників агентства, німецький уряд також скасує свій внесок у витрати на інтеграцію українських біженців і догляд за ними.

Водночас федеральний уряд не дає гарантій того, що в наступні роки фінансування відповідатиме рівню 2023 року.

Зустріч федерального уряду та урядів земель у понеділок з цих питань не дала жодних результатів напередодні запланованих консультацій з канцлером у листопаді, заявив представник міністерства фінансів.

"По суті, землі несуть відповідальність за розміщення біженців і догляд за ними. Федеральний уряд усвідомлює національний вимір", – наголосив речник.