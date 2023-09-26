Поромна переправа через Дунай на кордоні з Румунією відновила роботу після російської атаки (оновлено)

Відновлено Роботу поромного пропуску на кордоні з Румунією "Орлівка-Ісакча", що постраждав унаслідок нічної атаки російських дронів. ми терористами.

Про це повідомлили у Державній прикордонній службі України у вівторок близько 18:00.

Роботу поромного пункту пропуску "Орлівка – Ісакча" було тимчасово призупинено у вівторок вранці. Перевізникам радили обирати інші міжнародні пункти пропуску для перетину кордону, зокрема, автомобільний пункт пропуску "Рені".

Як повідомлялося, у результаті ворожого обстрілу прикордонного пункту "шахедами" постраждали водії двох вантажівок.