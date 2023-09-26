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Австралія продовжила дію спецмит на імпорт товарів із РФ та Білорусі ще на два роки

австралія

Австралійський уряд продовжив штрафні мита на товари, імпортовані з Росії та Білорусі, до жовтня 2025 року.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Австралії, передає Укрінформ.

"Ми продовжуємо економічний тиск на Росію та Білорусь, продовживши застосування додаткових мит на товари з цих країн ще на 24 місяці", – наголосив міністр торгівлі та туризму країни Дон Фаррелл.

Зазначається, що після запровадження торік Австралією додаткового 35%-мита на російський імпорт, імпорт з Росії у другому півріччі 2022 року скоротився більш як на 95%.

"Поширення каральних торговельних заходів свідчить про непохитну рішучість Австралії зменшити здатність президента Путіна та Росії фінансувати цю незаконну та аморальну війну", – наголосила очільниця зовнішньополітичного відомства країни Пенні Вонг.

Уряд Австралії вкотре закликав Росію негайно вивести війська з території України, а Білорусь – припинити підтримку "безглуздої війни Росії".

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