Махінації з будівництвом у Києві: Суд продовжив запобіжний захід екснардепу від партії Ляшка ще на два місяці

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 26 вересня продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ексочільнику комітету Верховної Ради VIII скликання, якого підозрюють у заволодінні правом вимоги банку на 128 млн грн.

Як повідомляє повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, строк дії запобіжного заходу продовжено до 24 листопада 2023 року.

Водночас своїм рішенням суд зменшив розмір застави, визначений підозрюваному до 8 млн грн.

У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено низку обов'язків, зокрема, не відлучатися за межі Київської області без дозволу, здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон, а також носити електронний браслет.

У повідомленні прокуратури не вказують ім'я підозрюваного, проте за даними Інтерфакс-Україна, йдеться про колишнього народного депутата Сергія Скуратовського (фракція "Радикальна партія Олега Ляшка").

Нагадаємо, 22 грудня антикорупційні органи України повідомили про підозру у незаконному заволодінні правом вимоги банку на понад 128 млн грн восьми особам, зокрема ексголові комітету Верховної Ради, посадовим осам СБУ, АРМА та державних підприємств. У січні 2023 року суд арештував екснардепа із заставою у розмірі 40 млн грн.