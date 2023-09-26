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Грузія припинила реекспорт авто з Євросоюзу до РФ та Білорусі

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У Грузії набула чинності заборона на експорт та реекспорт автомобілів з країн Євросоюзу до Росії та Білорусі.

Про це пише "Ехо Кавказу".

Відповідне обмеження передбачено 11-м пакетом санкцій ЄС, який було затверджено 23 червня.

Із 1 серпня набула чинності заборона на постачання до Росії та Білорусі автомобілів американського виробництва.

За інформацією Грузстату, якщо в липні з Грузії до Росії було реекспортовано 1054 автівки загальною вартістю $13,34 млн, то в серпні – лише 85 авто.

У першій половині поточного року з Грузії до Росії реекспортовано 4840 автомобілів. Їхня загальна вартість – $65,8 млн.

Реекспорт автомобілів з Грузії до країн Центральної Азії продовжується в колишньому темпі. Експерти неодноразово висловлювали думку, що частина цих машин потім переправляється до Росії.

В останні два роки реекспорт авто став однією з найбільших статтей експорту Грузії. У 2023 році він сягнув 1,17 млрд, майже 33% всього експорту.

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авто (4125) Білорусь (1582) Грузія (266) росія (14189)


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