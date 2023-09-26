БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
5 206 19

Частка військових видатків у бюджеті Росії зросте до рекорду з часів СРСР

путін

Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу.

Про це свідчать підрахунки видання The Moscow Times на основі проєкту російського бюджету на наступний рік.

Зокрема, на фінансування статті "національна оборона" уряд Росії планує спрямувати наступного року 10,8 трильйона рублів – це на 70% більше, ніж у поточному році (6,8 трильйона), у 2,3 раза більше, ніж у 2022 році ( 4,7 трлн), і втричі вище за показники довоєнного 2021 року (3,5 трильйона рублів).

В результаті вперше видатки на армію та виробництво зброї сягнуть майже третини видатків російського бюджету (29,5%).

Для порівняння: у бюджеті на поточний рік спочатку закладали лише 19% видатків на оборону (5 трильйонів рублів при загальних видатках 26,1 трлн); у перший рік повномасштабного вторгнення в Україну ця частка становила 17% (4,7 трлн рублів із 27,8 трлн).

Третину бюджету на оборону витрачав СРСР у свої останні роки. Так, у бюджеті на 1990 рік на "військові цілі" було передбачено 71 млрд рублів із 241,3 млрд, або 29,4%.

Якщо ж врахувати сумарні витрати на силовиків, включаючи поліцію, Росгвардію та систему виконання покарань, то Росія вже побила рекорди пізньорадянського періоду. У сумі на статті "національна оборона" і "національна безпека" (3,5 трлн рублів) припадає майже 40% російського бюджету, порівняно із 33% бюджету СРСР у 1990 році.

Читайте також: Путін збере додаткові гроші на війну завдяки падінню курсу рубля: Росія встановила новий податок для експортерів

Як писав БізнесЦензор, через падіння доходів від експорту нафти та газу та зростання видатків на війну Кремль екстрено шукає додаткові джерела наповнення бюджету.

Додатково до ухваленого восени минулого року рішення про збільшення податків для "Газпрому", у лютому російська Держдума ухвалила закон, покликаний збільшити доходи, штучно обмеживши дисконт на нафту марки Urals щодо еталонної марки Brent. 

Крім того, влада Росії запровадила для бізнесу одноразовий збір, який має забезпечити додатково 300 мільярдів рублів податкових надходжень. 

Серед останніх ініціатив – запровадження нового "податку на девальвацію рубля". Він передбачає запровадження мит на більшість товарів російського експорту, ставки яких будуть прив’язані до курсу рубля і допоможуть додатково наповнити російський бюджет.

Автор: 

держбюджет (1569) путін володимир (1053) росія (14189)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+5
Ви вже якось визначтеся: чи скінчаться гроші на росії, чи ні.
показати весь коментар
26.09.2023 14:55
+5
а у нас навпаки планують скоротити! гнчаренко нещодавно виступав в раді і закликав не робити такої дурісті. бо реально зелені на 60% планують на оборонку скоротити, проте збільшити на 300% на серіали та іншу маєчню
показати весь коментар
26.09.2023 14:58
+4
Для одной страны Зла это стало последней соломинкой. И с другой будет то же самое - только быстрее. Все таки масштабы и размеры экономики, зависимость от экспорта и уровень самоокукливания несоизмеримы.
показати весь коментар
26.09.2023 14:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для одной страны Зла это стало последней соломинкой. И с другой будет то же самое - только быстрее. Все таки масштабы и размеры экономики, зависимость от экспорта и уровень самоокукливания несоизмеримы.
показати весь коментар
26.09.2023 14:54 Відповісти
тіки от у русні ринкова економіка, ще й і нафта по 90
показати весь коментар
26.09.2023 15:11 Відповісти
1.3 року залишилось в русні...
Далі індекс мосбіржі треба ловить на дні...
Десь 2006го...
показати весь коментар
26.09.2023 14:54 Відповісти
Ви вже якось визначтеся: чи скінчаться гроші на росії, чи ні.
показати весь коментар
26.09.2023 14:55 Відповісти
Как они могут у них закончиться если они их сами печатают?
показати весь коментар
26.09.2023 15:00 Відповісти
При чому СРСР 1990 року перед економічною катастрофою і розвалом. Вірною дорогою йдете, товарищі)
показати весь коментар
26.09.2023 14:57 Відповісти
а у нас навпаки планують скоротити! гнчаренко нещодавно виступав в раді і закликав не робити такої дурісті. бо реально зелені на 60% планують на оборонку скоротити, проте збільшити на 300% на серіали та іншу маєчню
показати весь коментар
26.09.2023 14:58 Відповісти
Украина должна действовать зеркально врагу! Не раз говорил и повторяю - эту войну можно закончить через 2 часа и заставить уйти врага с Донбасса и Крыма, если грамотно использовать все недостатки врага. Но на такой шаг нет воли у военного руководства Украины и Мира. Раз этот вариант отпадает, то Украина должна действовать зеркально врагу. А где вызженная земля врага, где удары по его инфраструктуре? Кроме того в середине Украины всё должно быть переведено на военные рельсы и все предприятия, построенные до 1991-го года и по сегодняшний день государством, должны перейти в государственную собственность, чтобы начать зарабатывать реальные деньги для Украины. Это же касается и сельского хозяйства - все договоры по купли-продажи земли должны быть отменены. Должен быть создан земельный банк, и государство должно первой выкупать земли и быть международным хабом продажи урожая. Т.е. нет в нашей ситуации альтернативы сильному государству!
показати весь коментар
26.09.2023 15:10 Відповісти
комуніст ??
показати весь коментар
26.09.2023 21:12 Відповісти
Ні , просто ідіот .
показати весь коментар
27.09.2023 00:52 Відповісти
Одне іншому не заважає. Скорше, навіть зумовлює.
показати весь коментар
27.09.2023 05:04 Відповісти
Ти іще забувся кріпосне право ввести , без нього "государственний зємєльний банк ****@м блисне ((
показати весь коментар
27.09.2023 00:55 Відповісти
Йой, Боже!
показати весь коментар
27.09.2023 04:29 Відповісти
Помнится СССР тогда и крякнул ,от таких военных раходов.
показати весь коментар
26.09.2023 15:59 Відповісти
Совок крякнув не через військові витрати , а через падіння доходів від зовнішньої торгівлі , бо зерно у Канаді і США для совка не за танки купували , а за кошти від продажу вуглеводнів ((
показати весь коментар
27.09.2023 00:58 Відповісти
А пенсы подождут, просто денег нет, здоровья вам и хорошего настроения )
показати весь коментар
26.09.2023 18:21 Відповісти
Спершу оголосять малосольно-генітальну дієту ("оспівану" дідом з Бійська), а там уже як карта ляже.
показати весь коментар
27.09.2023 04:27 Відповісти
показати весь коментар
27.09.2023 11:06 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 