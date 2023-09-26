Частка військових видатків у бюджеті Росії зросте до рекорду з часів СРСР

Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу.

Про це свідчать підрахунки видання The Moscow Times на основі проєкту російського бюджету на наступний рік.

Зокрема, на фінансування статті "національна оборона" уряд Росії планує спрямувати наступного року 10,8 трильйона рублів – це на 70% більше, ніж у поточному році (6,8 трильйона), у 2,3 раза більше, ніж у 2022 році ( 4,7 трлн), і втричі вище за показники довоєнного 2021 року (3,5 трильйона рублів).

В результаті вперше видатки на армію та виробництво зброї сягнуть майже третини видатків російського бюджету (29,5%).

Для порівняння: у бюджеті на поточний рік спочатку закладали лише 19% видатків на оборону (5 трильйонів рублів при загальних видатках 26,1 трлн); у перший рік повномасштабного вторгнення в Україну ця частка становила 17% (4,7 трлн рублів із 27,8 трлн).

Третину бюджету на оборону витрачав СРСР у свої останні роки. Так, у бюджеті на 1990 рік на "військові цілі" було передбачено 71 млрд рублів із 241,3 млрд, або 29,4%.

Якщо ж врахувати сумарні витрати на силовиків, включаючи поліцію, Росгвардію та систему виконання покарань, то Росія вже побила рекорди пізньорадянського періоду. У сумі на статті "національна оборона" і "національна безпека" (3,5 трлн рублів) припадає майже 40% російського бюджету, порівняно із 33% бюджету СРСР у 1990 році.

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Як писав БізнесЦензор, через падіння доходів від експорту нафти та газу та зростання видатків на війну Кремль екстрено шукає додаткові джерела наповнення бюджету.

Додатково до ухваленого восени минулого року рішення про збільшення податків для "Газпрому", у лютому російська Держдума ухвалила закон, покликаний збільшити доходи, штучно обмеживши дисконт на нафту марки Urals щодо еталонної марки Brent.

Крім того, влада Росії запровадила для бізнесу одноразовий збір, який має забезпечити додатково 300 мільярдів рублів податкових надходжень.

Серед останніх ініціатив – запровадження нового "податку на девальвацію рубля". Він передбачає запровадження мит на більшість товарів російського експорту, ставки яких будуть прив’язані до курсу рубля і допоможуть додатково наповнити російський бюджет.