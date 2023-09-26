Із Одеських портів новим коридором уже вийшло 7 суден, – ВМС ЗСУ

Уже сім суден, за останніми даними, вийшло з Одеських портів тимчасовим гуманітарним коридором.

"За оновленими даними, новим коридором у нас уже вийшло 7 суден. Тобто це 7 із 7 успішних кейсів. Зайшло 2, вийшло 7. П'ять суден – це ті, що були тут до початку повномасштабного вторгнення. Відповідно, цей процес триває. Ми робимо все, щоб забезпечити безпеку тієї ділянки, на якій судна перебувають у наших територіальних водах", – сказав речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

Як пояснив Плетенчук, далі судна потрапляють до територіальних вод Румунії, Болгарії та Туреччини аж до Босфорської затоки.

"Це вже територіальне море країн НАТО. І відповідно завдання вогневої поразки по цій території – це нанесення вогневої поразки по суверенній території цих країн. Тому на таке вони (росіяни, – ред.) не можуть зважитися", – зазначив він.

У ВМС ЗСУ наголосили, що небезпека у Чорному морі на сьогодні саме через авіацію та ракетне озброєння. Водночас корабельні угруповання ворог уже не заводить до акваторії, оскільки боїться їхнього знищення.

"Вони їх тримають подалі, десь за берегами Кримськими, ближче до Новоросійської своєї бази. Тому продовжують працювати ракети, "Шахеди", авіація. Це той напрямок, який нам ще треба буде перекрити. І звичайно, надія на нові зразки озброєння, як F-16, наприклад", – додав Плетенчук.