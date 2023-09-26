"Приватбанк" запровадив єдині тарифи для SWIFT-переказів за кордон та по Україні

"Приватбанк" зробив для своїх клієнтів більш доступною відправку SWIFT-переказів як за кордон, так і по Україні. Відтепер для закордонних та внутрішніх переказів діє єдиний тариф – 0,5% від суми, але не менше ніж 5 грн і не більше ніж $100 (у гривневому еквіваленті за курсом НБУ).

Як повідомив член правління з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, єдиний тариф для SWIFT-переказів по Україні є вдвічі нижчим за раніше діючий, а максимальна сума комісії зменшена у 5 разів.

При цьому "Приватбанк" не нараховує комісії за надсилання SWIFT-переказів на купівлю товарів для Збройних Сил України та оплату лікування.

Також "Приватбанк" зробив більш зручним керування грошовими та SWIFT-переказами через "Приват24". Новий функціонал меню "Перекази" дозволяє в архіві переказів за пару кліків повторити відправку раніше проведеного переказу, повернути чи відреагувати переказ.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – міжнародна міжбанківська система передання інформації та здійснення платежів. Система переказів SWIFT дозволяє здійснювати перекази в іноземній валюті в будь-яку країну світу на користь фізичних та юридичних осіб.