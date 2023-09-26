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Новини Війна
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Збитки через російські удари по паливній інфраструктурі України перевищили 51 мільярд, – ДЕІ. ІНФОГРАФІКА

нпз,кременчук

Екології України з початку повномасштабного вторгення Росії завдано збитків на 2,13 трлн грн, зокрема, через ракетні атак на паливну інфраструктуру – 51,6 млрд грн.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція України.

"Забруднення повітря: Вибухи та пожежі в зоні конфлікту спричинили викиди шкідливих речовин, таких як оксиди азоту і сірки, що мають шкідливий вплив на якість повітря та здоров'я населення", – сказано в повідомленні.

Руйнування інфраструктури та забруднення нафтою і хімічними речовинами призвели до серйозного забруднення річок і водосховищ, загрожуючи водному середовищу та забезпеченню питної води для місцевого населення.

Зараз екологи працюють над розрахунками збитків для довкілля та зменшення впливу забруднень.

Збитки через російські удари по паливній інфраструктурі України перевищили 51 мільярд, – ДЕІ 01

Автор: 

Держекоінспекція (120) збитки (1125)


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