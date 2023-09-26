Збитки через російські удари по паливній інфраструктурі України перевищили 51 мільярд, – ДЕІ. ІНФОГРАФІКА
Екології України з початку повномасштабного вторгення Росії завдано збитків на 2,13 трлн грн, зокрема, через ракетні атак на паливну інфраструктуру – 51,6 млрд грн.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція України.
"Забруднення повітря: Вибухи та пожежі в зоні конфлікту спричинили викиди шкідливих речовин, таких як оксиди азоту і сірки, що мають шкідливий вплив на якість повітря та здоров'я населення", – сказано в повідомленні.
Руйнування інфраструктури та забруднення нафтою і хімічними речовинами призвели до серйозного забруднення річок і водосховищ, загрожуючи водному середовищу та забезпеченню питної води для місцевого населення.
Зараз екологи працюють над розрахунками збитків для довкілля та зменшення впливу забруднень.
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