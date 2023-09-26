"Енергоатом" не планує відмовлятися від санаторіїв, профілакторіїв і будинків культури під час корпоратизації

Більшість об’єктів соціальної інфраструктури передбачається включити до статутного капіталу державного підприємства "НАЕК "Енергоатом".

"На сьогодні більшість об’єктів соціальної інфраструктури, а також санаторії-профілакторії, бази відпочинку, спорткомплекси, будинки культури тощо передбачаються до включення до статутного капіталу акціонерного товариства (і це є особливістю корпоратизації компанії) та продовжать надавати послуги з оздоровлення, реабілітації, забезпечення належними житловими умовами працівників товариства)", – сказано в повідомленні "Енергоатома".

Там додали, що компанія підготувала та направила до Міністерства економіки України проєкти статуту АТ і положень про органи управління товариства.

Важливими кроками на шляху корпоратизації "Енергоатома" стали ухвалені урядом рішення:

про реорганізацію державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" шляхом перетворення на акціонерне товариство, 100% акцій у статутному капіталі якого належать державі, та утворення комісії з перетворення;

про делегування Міністерству економіки України повноважень щодо прийняття рішення про обрання суб’єкта оціночної діяльності;

про затвердження плану перетворення державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" на АТ, 100% акцій якого належать державі.

Зі свого боку "Енергоатом" провів аукціон та обрав ТОВ "Оціночна компанія Аргумент", яке здійснюватиме оцінку необоротних активів ДП "НАЕК "Енергоатом" для формування статутного капіталу акціонерного товариства.

Компанією проведено інвентаризацію майна станом на 31 березня 2023 року, а зведений акт інвентаризації майна та перелік необоротних активів, які підлягають незалежній оцінці, схвалено комісією з перетворення та затверджено наказом Мінекономіки. Також проведено оцінку дорогоцінних металів та отримано відповідний висновок Міністерства фінансів України.

Компанія передала оцінювачу вихідні дані для проведення оцінки та перелік необоротних активів, які підлягають незалежній оцінці.

До складу об’єкта оцінки увійшло понад 118 тис. одиниць необоротних активів, що обліковуються у відокремлених підрозділах компанії (за винятком об’єктів, що знаходяться на тимчасово окупованій території).