Глобальний трейдер Glencore постачав російську мідь до Італії через Туреччину, – FT

Зареєстрований у Лондоні глобальний світовий сировинний трейдер Glencore у липні цього року доставив тисячі тонн міді з Росії через Туреччину до Італії.

Про це пише Financial Times із посиланням на митні документи.

За даними видання, Glencore придбав щонайменше 5000 тонн листової міді, виготовленої російською "Уральською гірничо-металургійною компанією" (УГМК), яку експортували з Туреччини до італійського порту Ліворно в липні.

Хоча санкцій щодо торгівлі російськими металами немає, обмеження були накладені на деяких олігархів і виробників. Зокрема, минулого року Велика Британія та ЄС запровадили санкції проти керівників УГМК, але не щодо самої компанії. У липні цього року США розширили санкції проти УГМК після того, як Glencore вже купував сировину у другого за величиною виробника міді в Росії.

У Glencore заявили, що угода була "останньою частиною" контракту, який було укладено ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а нових угод з російською компанією після його початку не укладали. Офіційно тейдер заявляє, що це відповідає його власній політиці не укладати нових угод з російським бізнесом, запровадженій у березні 2022 року.

Glencore продовжує торгувати російським алюмінієм за багаторічною угодою про постачання з виробником "РусАл". Термін дії цього контракту закінчиться до кінця наступного року, залежно від обсягів торгівлі.

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FT зауважує, що наразі немає жодних підтверджень про те, що Glencore порушив санкції. Однак така торгівля підкреслює залежність Європи від Росії щодо найважливіших товарів, а також роль Туреччини як транспортного центру. Це також підкреслює, як Дубай став діловим центром для посередників з імпорту російських товарів до Європи.

Зокрема, Glencore купував російську мідь у компанії Haldivor Energy, заснованої в ОАЕ в 2019 році. Після цього її перепродали заводу Carlo Colombo в Італії для виробництва мідних виробів, які використовуються в електричних кабелях, трансформаторах і електроніці.

"Туреччина стала плацдармом для російського цинку та міді та, меншою мірою, алюмінію. Це створює точку для перевалки", – підтвердив топменеджер одного із великих сировинних трейдерів.

Туреччина не приєдналася до західних санкцій проти Росії та зберегла тісні дипломатичні та економічні зв’язки з Москвою.

За даними Trade Data Monitor, за перші сім місяців 2023 року імпорт російської міді Туреччиною майже потроївся і склав до 159 тисяч тонн.

За оцінками дослідницької компанії CRU Group, загальний обсяг турецького імпорту катодної міді та катанки у першому півріччі 2023 року зріс на 125 тис. тонн – до 330 тисяч тонн був, що значно перевищує внутрішні потреби.

Своєю чергою Італія стала найбільшим покупцем міді у Туреччині після різкого падіння постачань до Німеччини та Великої Британії. Це свідчить про те, що Італія стає невід'ємною частиною торгового шляху російської міді, вважають експерти.