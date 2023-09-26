Глобальний трейдер Glencore постачав російську мідь до Італії через Туреччину, – FT
Зареєстрований у Лондоні глобальний світовий сировинний трейдер Glencore у липні цього року доставив тисячі тонн міді з Росії через Туреччину до Італії.
Про це пише Financial Times із посиланням на митні документи.
За даними видання, Glencore придбав щонайменше 5000 тонн листової міді, виготовленої російською "Уральською гірничо-металургійною компанією" (УГМК), яку експортували з Туреччини до італійського порту Ліворно в липні.
Хоча санкцій щодо торгівлі російськими металами немає, обмеження були накладені на деяких олігархів і виробників. Зокрема, минулого року Велика Британія та ЄС запровадили санкції проти керівників УГМК, але не щодо самої компанії. У липні цього року США розширили санкції проти УГМК після того, як Glencore вже купував сировину у другого за величиною виробника міді в Росії.
У Glencore заявили, що угода була "останньою частиною" контракту, який було укладено ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а нових угод з російською компанією після його початку не укладали. Офіційно тейдер заявляє, що це відповідає його власній політиці не укладати нових угод з російським бізнесом, запровадженій у березні 2022 року.
Glencore продовжує торгувати російським алюмінієм за багаторічною угодою про постачання з виробником "РусАл". Термін дії цього контракту закінчиться до кінця наступного року, залежно від обсягів торгівлі.
FT зауважує, що наразі немає жодних підтверджень про те, що Glencore порушив санкції. Однак така торгівля підкреслює залежність Європи від Росії щодо найважливіших товарів, а також роль Туреччини як транспортного центру. Це також підкреслює, як Дубай став діловим центром для посередників з імпорту російських товарів до Європи.
Зокрема, Glencore купував російську мідь у компанії Haldivor Energy, заснованої в ОАЕ в 2019 році. Після цього її перепродали заводу Carlo Colombo в Італії для виробництва мідних виробів, які використовуються в електричних кабелях, трансформаторах і електроніці.
"Туреччина стала плацдармом для російського цинку та міді та, меншою мірою, алюмінію. Це створює точку для перевалки", – підтвердив топменеджер одного із великих сировинних трейдерів.
Туреччина не приєдналася до західних санкцій проти Росії та зберегла тісні дипломатичні та економічні зв’язки з Москвою.
За даними Trade Data Monitor, за перші сім місяців 2023 року імпорт російської міді Туреччиною майже потроївся і склав до 159 тисяч тонн.
За оцінками дослідницької компанії CRU Group, загальний обсяг турецького імпорту катодної міді та катанки у першому півріччі 2023 року зріс на 125 тис. тонн – до 330 тисяч тонн був, що значно перевищує внутрішні потреби.
Своєю чергою Італія стала найбільшим покупцем міді у Туреччині після різкого падіння постачань до Німеччини та Великої Британії. Це свідчить про те, що Італія стає невід'ємною частиною торгового шляху російської міді, вважають експерти.
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