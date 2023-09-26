В уряді РФ попередили росіян: повернення до долара по 80 рублів у найбільші роки не буде

Уряд Росії не прогнозує повернення курсу рубля до тих рівнів, які спостерігалися до обвалу курсу російської валюти влітку цього року.

Мінекономрозвитку РФ очікує, що курс рубля повільно зміцнюватиметься у найближчі 9 місяців, але у найближчі роки не повернеться до позначки близько 80 рублів за долар, де він знаходився у травні цього року, повідомляє Інтерфакс із посиланням на прогноз соціально-економічного розвитку РФ на 2024-2026 роки.

Згідно із прогнозом міністерства, у грудні 2023 року курс рубля знаходитиметься на рівні 94,3 руб. за долар та 105 руб. за євро. До червня 2024 рубль зміцниться до 87,5 руб. за долар та 97,5 руб. за євро. Однак після цього девальвація рубля відновиться.

Як повідомлялося, уряд Росії вирішив запровадили "податок на падіння рубля" – з 1 жовтня мита на більшість товарів російського експорту, ставки яких будуть прив’язані до курсу рубля і допоможуть додатково наповнити російський бюджет, видатки якого різко зросли через війну проти України.

Згідно із ним, якщо долар в Росії коштуватиме 80 рублів і менше, то експортне мито буде нульовим. Якщо курс буде вищим за цей поріг, розмір мита становитиме від 4% до 7% залежно від курсу. Що стосується добрива, то мито на них становитиме до 10% залежно від курсу рубля.

Рубль 14 серпня обвалився до мінімумів за 16 місяців: долар піднявся вище за 101 рубль, євро перевищив 111 рублів. За підсумками торгів на "Московській біржі" у вівторок, 26 вересня, курс рубля опускався до 96,29 руб./$.

Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що падіння курсу рубля обумовлене динамікою зовнішньої торгівлі і назвала "теорією змови" припущення про умисне послаблення курсу, щоб наповнити російський держбюджет.

Однак у червні цього року перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов заявляв, що за поточних умов російська влада вважає оптимальним для економіки та бюджету курс рубля на рівні 80-90 руб. за долар. Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар.