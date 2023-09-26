Україна затвердила механізм обмеження експорту зерна до сусідніх країн ЄС, – Шмигаль

Україна затвердила механізм верифікації та погодження обсягів експорту українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС, який має зняти суперечки у цьому питанні.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Сьогодні підписано постанову про запровадження механізму верифікації та погодження чотирьох груп українського аграрного експорту для п’яти сусідніх країн", – написав Шмигаль.

Він наголосив, що цей механізм Україна представила в межах плану для вирішення зернової кризи, який підтримала Європейська комісія.

"4 країни опрацювали український план, висловили свої конструктивні зауваження й пропозиції та готові до обговорення. І лише одна держава – проти. На жаль, у нас немає цьому ані логічного, ані економічного пояснення", – зауважив голова уряду.

Він додав, що українська сторона вже готується до запуску цього механізму у двосторонній торгівлі з Румунією та Болгарією.

"Ці країни не порушували торговельних правил Євросоюзу та Угоду про асоціацію і не вводили односторонні обмеження. Вдячні всім сусідам, які відкриті до компромісу", – додав Шмигаль.

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Як повідомлялося, 15 вересня Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС. Водночас Україна погодилася запровадити певні правові заходи (наприклад, систему ліцензування експорту) протягом 30 днів, щоб уникнути різких стрибків експорту зерна до цих країн.

Однак Словаччина продовжила попередню заборону ЄС на імпорт чотирьох видів зерна, Польща ввела додаткові заборони на українське борошно та корми, а Угорщина заборонила ще 25 продуктів, про які раніше не йшлося, включно з м’ясом.

У відповідь Україна подала вимоги про проведення консультацій із Словаччиною, Польщею та Угорщиною, відповідно до правил та процедур вирішення спорів в рамках Угоди про заснування Світової організації торгівлі (СОТ).