Нацкомісія дозволила операторам ГТС використовувати будь-які кошти на відновлення пошкоджених через війну об’єктів

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та житлово-комунальних послуг, на період дії воєнного стану дозволила операторам газотранспортної системи України (ГТС), газорозподільних мереж (ГРМ) та газосховищ використовувати будь-які засоби на захист та відновлення об’єктів критичної інфраструктури, пошкоджених через війну.

Рішення регулятора закріплено постановою про внесення змін до постанови від 17 березня 2022 року №348 "Про виконання інвестиційних програм операторів ГРМ, оператора ГТС та оператора газосховищ у період дії воєнного стану в Україні", ухваленому на засіданні 26 вересня, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, операторам ГТС, ГРМ та газосховищ дозволено використовувати на захист та відновлення об'єктів, що постраждали через війну, кошти фінансування інвестиційних програм, планованого прибутку, залучені кошти (гуманітарна, фінансова допомога, кредити, гранти), бюджетні, а також кошти, отримані від провадження діяльності з транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору) природного газу та інші не заборонені законодавством кошти.

"Сьогодні ми прийняли рішення, що є частиною нашого комплексного підходу в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду... Цими рішеннями ми надали нашим ліцензіатам у всіх галузях необхідні інструменти для належної підготовки своїх об'єктів до зими. Вони також дозволять їм оперативно виконувати роботи з інженерного захисту критичного інфраструктури", – заявив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

За його словами, раніше регулятор ухвалив аналогічні рішення у сфері електропостачання, а також централізованого водопостачання та водовідведення.

Зокрема, 12 вересня 2023 року Нацкомісія внесла зміни до тимчасового порядку дій операторів систем розподілу (ОСР) щодо відновлення електропостачання населених пунктів, знеструмлених через пошкодження об'єктів електричних мереж внаслідок бойових дій у період дії в Україні воєнного стану.

Документом передбачено можливість виконувати необхідні заходи в рамках тимчасового порядку, використовуючи кошти, зокрема, інвестиційних та ремонтних програм ЗСР.

Водночас 19 вересня 2023 року регулятор вніс зміни до тимчасового порядку дій суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення щодо відновлення об'єктів, пошкоджених (зруйнованих) внаслідок бойових дій у період дії в Україні воєнного стану.

19 вересня 2023 року регулятор також вніс зміни до Тимчасового порядку дій суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕКП щодо відновлення об'єктів централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, пошкоджених (зруйнованих) внаслідок бойових дій у період дії в Україні воєнного стану.

Зміни передбачають здійснення ліцензіатами НКРЕКП заходів щодо влаштування інженерного захисту об'єктів централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, у тому числі за рахунок коштів на ремонти, передбачених джерелами фінансування відповідних інвестиційних програм.