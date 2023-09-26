На держпідтримку економіки у бюджеті на наступний рік заклали 40 мільярдів, – Мінекономіки

Наступного року на програми прямої підтримки української економіки закладено понад 40 млрд грн.

Як сказано в повідомленні Міністерства економіки, у бюджет будуть закладені кошти, як для пільгового кредитування великих підприємств за програмою "Доступні кредити 5-7-9%", так і фінанси на грантову підтримку переробних виробництв та малого бізнесу, створення технопарків та гуманітарне розмінування.

За словами першої віцепрем'єр-міністерки України – міністерки економіки Юлії Свириденко, уряд очікує, що оборонні видатки наступного року майже повністю будуть покриті за рахунок податків і зборів. Із запланованих податкових надходжень на суму 1,56 трлн грн кожна копійка піде саме на видатки оборони. Такі очікування базуються на прогнозі розвитку економіки та зростанні ВВП на 5%. Також прогнозується зростання експорту на 7,5% і зменшення імпорту на 5,5%.

"Ми бачимо, що навіть найзаможніші держави збільшують стимулювання свого бізнесу. Використання механізмів прямої підтримки є життєво необхідним у мирний час, а у часи війни й поготів. Сумарно програми прямої підтримки української економіки складатимуть понад 40 млрд грн. Ці гроші будуть допомагати з доступом до фінансів, активізувати економічно активних людей, розвивати промислове виробництво і залучати бізнес до розмінування", – пояснила Свириденко.

У 2024 році держава продовжить реалізацію найбільш суттєвого інструменту фінансової підтримки бізнесу – програми "Доступні кредити 5-7-9%", яка дозволяє використовувати бізнесу ліквідність банків за доступними відсотками. На неї в проєкті бюджету було закладено 18 млрд грн.

Ще одна програма, яку підтримує уряд, – це мікрогранти для малого бізнесу. Вона сприяє економічній активізації українців. Завдяки цій програмі уряду вдалося стимулювати створення або розвиток понад 7 тис. бізнесів по всій країні.

"Наступного року ми плануємо видати 13 тис. мікрогрантів. Окремий фокус буде спрямовано на ветеранів, ветеранок та їхні родини, яким ми плануємо надати додатково 1 тис. грантів", – наголосила Свириденко.

За її словами, на грантові програми для бізнесу в проєкті бюджету на 2024 рік пропонується передбачити загалом майже 5 млрд грн.

Також продовжить реалізовуватися програма доступної іпотеки "єОселя", яка орієнтована саме на таких громадян, які хочуть мешкати в Україні та мати гідні житлові умови. Водночас ця програма є дієвим стимулом для розвитку будівництва.

"Наразі передбачається, що в рамках бюджету ця програма отримає 9,4 млрд грн. Наш орієнтир – задовольнити попит на фінансування 10 тис. квартир цього року та 12 тис. – у 2024 році. Для цього будемо залучати додаткові джерела надходжень", – зазначла віцепрем'єрка.

Однак, за її словами, найважливішим елементом прямої підтримки бізнесу наступного року буде розвиток промислового виробництва.

"Перш за все, ми продовжимо видавати гранти на розвиток переробних підприємств і як наслідок – створення додаткових робочих місць. Підприємства активно користуються можливістю вкладати власні кошти, знаючи, що на ці інвестиції можна отримати грант до 8 млн грн. Цього року ми очікуємо, що вдасться видати 700 грантів. Орієнтир на наступний рік – 1 тис. грантів. Фінансування на ці гранти передбачене з тих самих джерел, що і мікрогранти", – розповіла Свириденко.

Також уряд планує повернутись до фінансування компенсації вартості сільгосптехніки вітчизняного виробництва, адже велике виробництво аграрної продукції в Україні має спонукати до виробництва аграрної техніки на вітчизняних підприємствах. На ці цілі планують виділити 1 млрд грн.