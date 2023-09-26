"Укрзалізниця" до кінця року визначиться з постачальником продуктів у поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті+"

"Укразалізниця" до кінця цього року проведе тендер щодо відбору постачальника послуг із постачання продуктів харчування для пасажирів швидкісних поїздів з урахуванням оновлених вимог.

"Так, проведемо (тендер, – ред.) до кінця року. Команда, яка відповідає за пасажирське сполучення, розробила нові технічні умови. Дуже детально всі обговорили та затвердили їх на правлінні. Вже була зустріч із ринком. Приходили і WOG, і МХП ("Миронівський хлібопродукт", – ред.), і "Пузата хата" – понад 50 постачальників. Відбулася відкрита дискусія, під час якої ми чесно розповіли, чого ми вимагаємо як залізниця, надали свої професійні критерії, зміни", – повідомив голова правління компанії Євген Лященко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

За словами Лященка, виникло чимало питань від операторів щодо підвищення "Укрзалізницею" відрахувань. Однак глава "Укрзалізниці" наголосив, що порівняно з чинним контрактом підвищення було незначним, тому що компанія зацікавлена в збільшенні таких надходжень.

Лященко також розповів, що "Укрзалізниця" розробила таку бізнес-модель, щоб компанія WOG, яка кілька років виступає постачальником продуктів харчування для пасажирів швидкісних поїздів, не мала жодних переваг перед іншими операторами.

"Насамперед порушуємо питання переобладнання точок продажу в поїздах "Інтерсіті". Усі оператори будуть змушені, зокрема і WOG, якщо переможе у тендері, інвестувати кошти", – сказав Лященко.

Раніше Антимонопольний комітет України знайшов ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції у практиці "Укрзалізниці" щодо відбору надавача послуг із постачання продуктів харчування для пасажирів швидкісних поїздів "Інтерсіті" та "Інтерсіті+".