МЕА закликало на 25% скоротити попит на викопне паливо до 2030 року

Для стримування глобального потепління необхідно скоротити попит на викопні види палива на 25% до кінця десятиліття.

Як ідеться в доповіді Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), попит на вугілля до 2030 року повинен знизитися до 3,25 млрд тонн з 5,8 млрд 2022 року, на нафту – до 77 млн барелів на добу (б/д) зі 100 млн б/д, а на природний газ – с 4,15 трлн кубометрів на рік до 3,4 трлн кубометрів, передає Інтерфакс-Україна.

У 2050 році сукупне скорочення попиту на викопне паливо має становити вже 80%.

Інвестиції в чисту енергетику до 2030 року необхідно збільшити в 2,5 раза – до $4,5 трлн проти $1,8 трлн цього року.

Для досягнення відповідних показників буде потрібна жорстка та ефективна політика, вважають у МЕА. А якщо ні, то обмежити глобальне потепління відміткою в 1,5 градуса за Цельсієм щодо доіндустріального рівня не вдасться.

Зволікання з реалізацією такої політики може спричинити значні – до $1,3 трлн на рік – витрати на вилучення вуглекислого газу з повітря після 2050 року, також зазначається в доповіді організації.

Закликаючи уряди країн до оперативних дій у галузі скорочення викидів, у МЕА водночас наголосили на необхідності паралельного нарощування поставок чистої енергії для забезпечення плавного переходу, щоб уникнути енергодефіциту та стрибка цін.