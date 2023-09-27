У парламенті Естонії підтримують продовження тимчасового захисту для українців на півтора роки

Комісія естонського парламенту в справах Європейського Союзу схвалила позицію, згідно з якою Естонія виступає за продовження застосування директиви про тимчасовий захист до березня 2025 року, щоб забезпечити надання підтримки біженцям з України.

"Багато хто не може повернутися додому, тому що цього будинку більше не існує або тому, що щоночі вони повинні проводити в бомбосховищі. Рійгікогу (естонський парламент, – ред.) вирішив продовжити надання тимчасового захисту українським біженцям – це дозволить кожній українській родині самостійно вирішити, чи потребують вони тимчасового захисту й коли вони можуть повернутися додому, тому що для початку необхідно збудувати нові будинки, створити нові робочі місця, а то й заново відбудувати цілі поселення", – заявила голова комісії Лійза Пакоста, передає ERR.

Заступник голови комісії Марія Юферева-Скуратовскі зазначила, що Україна зацікавлена у поверненні своїх мешканців, але зараз держава насамперед потребує зброї, щоб захищати свою країну та свободу.

"Наразі біженцям з України повертатися нікуди. Коли настане час, ми, зрозуміло, надамо їм всіляку підтримку", – сказала Юферєва-Скуратовскі.

Вона додала, що насамперед Україна має провести масштабні відновлювальні роботи.

Продовження терміну дії директиви на один рік вимагатиме 1,6 млн євро додаткових коштів для покриття витрат, пов'язаних із наданням міжнародного та тимчасового захисту. у естонському парламенты також зазначили, що, якщо війна не закінчиться і через рік, то термін застосування директиви можна буде знову продовжити, але це має бути рішенням, ухваленим усіма державами Європейського Союзу.