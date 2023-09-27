Єврокомісія представлятиме Польщу, Угорщину та Словаччину у СОТ щодо зернової суперечці, – ЗМІ
Європейська комісія ухвалила рішення, що представлятиме Польщу, Угорщину та Словаччину у зерновій суперечці з Україною у Світовій організації торгівлі.
Про це повідомило польське інформагентство PAP у вівторок увечері, передає Інтерфакс-Україна.
"У вівторок було вирішено, що країни ЄС у суперечці у СОТ представлятиме Єврокомісія. До делегації ЄС входять експерти з Польщі, Словаччини, Угорщини", – йдеться у повідомленні.
Як пише PAP з посиланням на неназваних дипломатів ЄС, "відкриття процедури СОТ закриває інші канали діалогу для України у суперечці щодо ембарго на імпорт зерна".
За ініціативою Польщі, у середу у Брюсселі відбудуться переговори послів країн ЄС щодо ситуації з українським зерном. Як повідомив постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садось, у цьому контексті дипломати ЄС обговорюватимуть виклики спільної сільськогосподарської політики.
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Як повідомлялося, 15 вересня Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС. Водночас Україна погодилася запровадити певні правові заходи (наприклад, систему ліцензування експорту) протягом 30 днів, щоб уникнути різких стрибків експорту зерна до цих країн.
Однак Словаччина продовжила попередню заборону ЄС на імпорт чотирьох видів зерна, Польща ввела додаткові заборони на українське борошно та корми, а Угорщина заборонила ще 25 продуктів, про які раніше не йшлося, включно з м’ясом.
У відповідь Україна подала вимоги про проведення консультацій із Словаччиною, Польщею та Угорщиною, відповідно до правил та процедур вирішення спорів в рамках Угоди про заснування Світової організації торгівлі (СОТ).
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Як це ще туди не включили представників від рф...?
Судячи з рівня інтелекту, знайшов твій другий аккаунт
Тож соромно буде Україні, бо 100% вона нічого в СОТ не отримує.
ЄС створив для експорту зерна з України ідеальні умови - зерно не проходило митного оформлення. Воно мало статус free circulatin для того щоб прибрати будь які затримки на кордоні з оформленням. Але це призвело до критичної ситуації з логістикою зерна в прикордонних 5 країнах.
Замість того, щоб подякувати ЄС за підтримку, запропонувати шляхи вирішення критичної ситуації (наприклад не вистачає зерносховищ і треба будуати нові) "уряд" почав бикувати. Єврокомісія дуже просто доведе в СОТ, що була вимушена запровадити обмеження, через критичну ситуацію. Уряд не в змозі (а може навмисно) не може прорахувати наступні кроки. Якщо справу будуть розглядати в СОТ, то експорт зерна і навіть транзит через ЄС зупиниться. Кому це вигідно і хто цього намагається досягти? оркостан. У Зе не вистачає мізків і освіти, щоб це зрозуміти, а всі його радники - зрадники і корупціонери.
Що за дичину ти людям париш? Ти ще за 2009 рік кинь посилання.
The Commission is ready to reimpose preventive measures beyond the expiry of the current https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/870 Autonomous Trade Measures Regulation on 5 June 2023 as long as the exceptional situation continues.
Дві освіти маєте, а хамства не позбулися.
Документ надавав Вам, щоб Ви прочитали про причину проблеми, а також, що ЄС зробив для
України, щоб допомогти з експортом зерна. Аргументи ЄС "залізобетонні" і уряду України в СОТ нічого не світить. Ринок ЄС "забитий" зерном під зав'язку, при цьому українські компанії не хочуть везти його в Африку та Китай, як домовлялись і для чого всі ці спрощення з боку ЄС запроваджувались.
Тобто замісць дипломатичних перемовин "лідор **********" не поливав помиями Польщу із трибуни ООН і не подавав до суду СОТ?
СОТ ніяким чином не займається військовими злочинами. Це ти не його компетенція.
Ви роздули проблему, яку самі створили. Справа буде тягнутися роками. Якщо ми будемо грати в такі речі... Польща звернеться до міжнародного трибуналу, щоб змусити Україну співпрацювати, щоб завершити розслідування щодо ракет у Пшеводуві. Тоді... ми також будемо вимагати компенсації, як хоче ваш президент.
Ти божевільний, у тебе мільйон проблем і ти створюєш собі ще більше. Для чого ? Щоб відволікти ваше суспільство, поки ваш уряд і олігархи грабують вас, вони також грабують США. У вас немає часу та грошей, щоб звернутися до міжнародних судів. Вся ваша країна живе на іноземні пожертвування. Ви дратуєте всіх навколо, не замислюючись про наслідки. Усі країни починають обмежувати допомогу в різних формах.
Сполучені Штати втрачають до вас довіру...
По всій Європі починається економічна стагнація. Краще не буде, буде тільки гірше.
До речі, коли ти прикриваєшся ЄС, то кажи вже все як є: Париж, Берлін і Брюссель категорично не згодні з одноосібним порушенням польщею договору про вільний ринок Україна-ЄС. Тому від ЄС у СОТ буде виступати тільки польща, словаччина і угорщина - на підтанцьовках, а не усе співтовариство.
Які саме країни починають зменшувати допомогу Україні із-за позову?! Переліч хоча б три!
А де Америка заявила, що польське блокування українського агроекспорту змусило втратити до України довіру??? Давай посилання на американські змі!
До речі, після того як ідіот моравецький заявив, що польща зупинить військові поставки в Україну, після реакції Байдену, той вимушений був вибачатися.
Тобто ти звичайний брехун і маніпулятор!
А в цьому році пустили до себе і почалось... Гопнікі. Звикли в Україні "схемотозом" займатись і тепер вирішили розширити географію "схематозу" і на ЄС. Тільки зась. Тому українці і прагнуть інтеграції з ЄС, бо там "схематоз" не працює.
Цікаво ще дізнатись скільки податків отримала Україна за продане в ЄС зерно. Ще може бути так, що увесь прибуток залишився на офшорах і держава отримала фігу, а не податки.
https://ukragroconsult.com/news/polshha-pidgotuvala-tranzytni-korydory-dlya-************-zerna/ Польща підготувала транзитні коридори для українського зерна (ukragroconsult.com)
Розгляди торгових спорів у СОТ йдуть роками. І навіть якщо через рік буде вирішено на користьтУкраїни-неіснує механізму примусу для держав, щоби виконати те рішення. Повернемося на початок скандалу, тільки із зіпсованими стосунками із союзниками.
не вываливайте свои комплексы меншовартости окружающим людям. Мы вам тут не психиатры, лечить такое.