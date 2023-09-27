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Єврокомісія представлятиме Польщу, Угорщину та Словаччину у СОТ щодо зернової суперечці, – ЗМІ

зерно

Європейська комісія ухвалила рішення, що представлятиме Польщу, Угорщину та Словаччину у зерновій суперечці з Україною у Світовій організації торгівлі.

Про це повідомило польське інформагентство PAP у вівторок увечері, передає Інтерфакс-Україна.

"У вівторок було вирішено, що країни ЄС у суперечці у СОТ представлятиме Єврокомісія. До делегації ЄС входять експерти з Польщі, Словаччини, Угорщини", – йдеться у повідомленні.

Як пише PAP з посиланням на неназваних дипломатів ЄС, "відкриття процедури СОТ закриває інші канали діалогу для України у суперечці щодо ембарго на імпорт зерна".

За ініціативою Польщі, у середу у Брюсселі відбудуться переговори послів країн ЄС щодо ситуації з українським зерном. Як повідомив постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садось, у цьому контексті дипломати ЄС обговорюватимуть виклики спільної сільськогосподарської політики.

Читайте також: Україна затвердила механізм обмеження експорту зерна до сусідніх країн ЄС, – Шмигаль

Як повідомлялося, 15 вересня Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС. Водночас Україна погодилася запровадити певні правові заходи (наприклад, систему ліцензування експорту) протягом 30 днів, щоб уникнути різких стрибків експорту зерна до цих країн.

Однак Словаччина продовжила попередню заборону ЄС на імпорт чотирьох видів зерна, Польща ввела додаткові заборони на українське борошно та корми, а Угорщина заборонила ще 25 продуктів, про які раніше не йшлося, включно з м’ясом.

У відповідь Україна подала вимоги про проведення консультацій із Словаччиною, Польщею та Угорщиною, відповідно до правил та процедур вирішення спорів в рамках Угоди про заснування Світової організації торгівлі (СОТ).

Автор: 

СОТ (174) Єврокомісія (1085) зерно (1868) Польща (2428)


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Топ коментарі
+5
Ви майже правильно написали, тільки є одне питання, а чому влада не подала позов проти Засрашки, яка перекрила кордони постачання зерна країнам світу, знищує портову інфраструктуру і збіжжя? Цапія, наскільки нам відомо, також в СОТ.
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27.09.2023 11:12
+4
Навіщо Ви нав'язуєте свою невірну думку всім, хто сьогодні на цьому ресурсі? Не потрібно Польщі така кількість збіжжя. Це називається по іншому, впустили такого сусіда до себе в дім, то терпіть? Поляки намагалися допомогти Україні вийти із ситуації, коли кацапи перекрили шляхи доставки збіжжя морем, то наша влада нічого кращого не видумала, як свою проблему перегрузити на поляків. Чи поляки забороняли нам транзитом через свою країну переправляти зерно в інші країни? Звичайно ні. Але наші і там нав'язують свої правила, лізуть зі своїм статутом в чужий храм, почавши продавати зерно на території Польщі по заниженим цінам і зробили польських фермерів майже банкрутами. То навіщо сіяти ворожнечу між поляками і українцями на рівному місці? Забулися скільки мільйонів там наших переселенців, що втікли від війни і кінця епохи бідності "слуг" та "ригів"?
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27.09.2023 11:23
+4
Тобі вже сотні раз тут на сайті пояснювали, що польща заборонила увесь український агроекспорт, а не зерно. Тому і подали на неї у суд. Ще раз: проблема не у зерні, проблема у незаконному ембарго української продукції!!!
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27.09.2023 11:26
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Виходить, що Єврокомісія на світовій арені СОТ буде представляти інтереси Польщі, Словаччини, Угорщини? Дожилися, замість покарання мадярів будемо судитися з поляками і словаками, які найбільше допомагають Україні у війні проти Засрахи. Мудрий нарід 73% дав владу і повноваженння мудрим політкам-антимайданівцям. Слава Богу, що повноваження Ради закінчуються через місяць, а Президента через пів року. І хоча війна не дає можливості проводити вибори, але ми вже точно знаємо, що їх повноваження не зовсім легітимні.
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27.09.2023 10:06 Відповісти
Читаю твої коментарі, як і твоєї падрюги наташі по цій темі, у мене складається таке враження, що ви обоє взагалі не користуєтесь мозгами. Такої дічі яку ви тут заганяєте, просто не можливо зрозуміти! Де, ***** логіка між Євросоюзом, допомогою Україні, мадярами, зальотом польщі, 73%, антимайданом... Це бляха якийсь суцільний понос зі слів.🤮
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27.09.2023 10:57 Відповісти
Та Ви шо? А мозги то мабуть російське слово, чи ні? Українське мізки. Де логіка між цими діями і 73%? Дуже просто, 73% вибрали владу і дала їм булаву, монобільшість, яка то сексологиню призначає послом, то екс міністра оборони, який завалив оборону, то генпрокурорку, яка йде в банк, що знаходиться під санкціями США і там пробує перекинути якісь, чиїсь мільярди, що заарештовані, а коли її ловить поліція, то захищається дипломатичним паспортом. Як написано "Європейська комісія ухвалила рішення, що представлятиме Польщу, Угорщину та Словаччину у зерновій суперечці з Україною у Світовій організації торгівлі.", тобись буде захищатися від України, яку має підтримувати. Дійсно дії влади і логіка їх дій вивертає мізки!
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27.09.2023 11:10 Відповісти
Не продовжуй свій словесний понос, ти довпойоп.
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27.09.2023 11:21 Відповісти
Це пан про себе? Та воно і так видно, можете не старатися.
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27.09.2023 11:48 Відповісти
За.бісь! Польщу, Угорщину, Словаччину, котрі гальмують імпорт нашої сільськогосподарської продукції у суперечці представлятиме .... СОТ з представниками (експертами) від ... Польщі, Угорщини і Словаччини!
Як це ще туди не включили представників від рф...?
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27.09.2023 10:16 Відповісти
Просто даньці, голандці та інші порядні народи, умили руки від цієї ганьби Європейського союзу який затіяла польща. Тому окрім мадяр, словаків і польської курви, більше ніхто не хоче виставляти себе ідіотом у суді.
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27.09.2023 11:01 Відповісти
Читаю написане Вами і мені щось нагадує думки і викладення матеріалу людиною під ніком . То можливо то Ви? Якщо ені, то і Вам нагадую, що Польща пишесться з великої букви, а росія з маленької.
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27.09.2023 11:15 Відповісти
Маю два диплома магістра найкращого ВУЗа України, тому не тобі мене вчити як і що писати. Іди лікуй свій мозок від словесного поносу
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27.09.2023 11:24 Відповісти
Два диплома і зразу по одній спеціальності одного вишу? Це якась нісенітниця, бо навіщо вишу(не ВУЗу, бо російські слова) випускати чи вчити одну особу по одній спеціальності і видавати дипломи? А що стосується нашого позову в СОТ на Польщу покаже час. Я думаю, що на Цапію вже подали позов в СОТ, чи то брати? Що по цій історії говорять два диплома магістра? Правда я не уточнив магастра чого?
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27.09.2023 11:53 Відповісти
Рибак рибака бачить здалека.
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27.09.2023 12:32 Відповісти
Я мав на увазі нік
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27.09.2023 11:49 Відповісти

Судячи з рівня інтелекту, знайшов твій другий аккаунт
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27.09.2023 14:50 Відповісти
Ви писали, що у Вас дві освіти. Тоді перекладіть будь ласка повідомлення Єврокомісії за посиланням - https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_2562 Preventive measures on limited imports from Ukraine (europa.eu).
Тож соромно буде Україні, бо 100% вона нічого в СОТ не отримує.
ЄС створив для експорту зерна з України ідеальні умови - зерно не проходило митного оформлення. Воно мало статус free circulatin для того щоб прибрати будь які затримки на кордоні з оформленням. Але це призвело до критичної ситуації з логістикою зерна в прикордонних 5 країнах.
Замість того, щоб подякувати ЄС за підтримку, запропонувати шляхи вирішення критичної ситуації (наприклад не вистачає зерносховищ і треба будуати нові) "уряд" почав бикувати. Єврокомісія дуже просто доведе в СОТ, що була вимушена запровадити обмеження, через критичну ситуацію. Уряд не в змозі (а може навмисно) не може прорахувати наступні кроки. Якщо справу будуть розглядати в СОТ, то експорт зерна і навіть транзит через ЄС зупиниться. Кому це вигідно і хто цього намагається досягти? оркостан. У Зе не вистачає мізків і освіти, щоб це зрозуміти, а всі його радники - зрадники і корупціонери.
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27.09.2023 12:46 Відповісти
"The measures will enter into force on 2 May and will last until 5 June 2023."

Що за дичину ти людям париш? Ти ще за 2009 рік кинь посилання.
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27.09.2023 14:43 Відповісти
А сил не вистачило прочитати весь документ? А бо хоча б до цього місця?
The Commission is ready to reimpose preventive measures beyond the expiry of the current https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/870 Autonomous Trade Measures Regulation on 5 June 2023 as long as the exceptional situation continues.
Дві освіти маєте, а хамства не позбулися.
Документ надавав Вам, щоб Ви прочитали про причину проблеми, а також, що ЄС зробив для
України, щоб допомогти з експортом зерна. Аргументи ЄС "залізобетонні" і уряду України в СОТ нічого не світить. Ринок ЄС "забитий" зерном під зав'язку, при цьому українські компанії не хочуть везти його в Африку та Китай, як домовлялись і для чого всі ці спрощення з боку ЄС запроваджувались.
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27.09.2023 15:13 Відповісти
Це вже "Польща затіяла", подоляцький ?
Тобто замісць дипломатичних перемовин "лідор **********" не поливав помиями Польщу із трибуни ООН і не подавав до суду СОТ?
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27.09.2023 13:11 Відповісти
Ви майже правильно написали, тільки є одне питання, а чому влада не подала позов проти Засрашки, яка перекрила кордони постачання зерна країнам світу, знищує портову інфраструктуру і збіжжя? Цапія, наскільки нам відомо, також в СОТ.
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27.09.2023 11:12 Відповісти
Тобі ще раз пояснюю, що ти дебіл.
СОТ ніяким чином не займається військовими злочинами. Це ти не його компетенція.
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27.09.2023 14:45 Відповісти
Зелені виродки догрались...
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27.09.2023 10:35 Відповісти
Так, догралися, тільки польські зебіли. Тепер замість польщі розєпуть Євросоюз у суді.
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27.09.2023 10:47 Відповісти
Троль, не неси галіматью. Євросоюз буде представляти три країни ЄС у ТОРГІВЕЛЬНОМУ СПОРІ. Так було завжди, тому що мова йде про єдиний митний простір ЄС.
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27.09.2023 13:14 Відповісти
Із-за однієї довпойопської країни, що не хоче виконувати договори ЄС, Євросоюз затягують у процес де він буде посміховиськом.
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27.09.2023 10:46 Відповісти
Навіщо Ви нав'язуєте свою невірну думку всім, хто сьогодні на цьому ресурсі? Не потрібно Польщі така кількість збіжжя. Це називається по іншому, впустили такого сусіда до себе в дім, то терпіть? Поляки намагалися допомогти Україні вийти із ситуації, коли кацапи перекрили шляхи доставки збіжжя морем, то наша влада нічого кращого не видумала, як свою проблему перегрузити на поляків. Чи поляки забороняли нам транзитом через свою країну переправляти зерно в інші країни? Звичайно ні. Але наші і там нав'язують свої правила, лізуть зі своїм статутом в чужий храм, почавши продавати зерно на території Польщі по заниженим цінам і зробили польських фермерів майже банкрутами. То навіщо сіяти ворожнечу між поляками і українцями на рівному місці? Забулися скільки мільйонів там наших переселенців, що втікли від війни і кінця епохи бідності "слуг" та "ригів"?
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27.09.2023 11:23 Відповісти
Тобі вже сотні раз тут на сайті пояснювали, що польща заборонила увесь український агроекспорт, а не зерно. Тому і подали на неї у суд. Ще раз: проблема не у зерні, проблема у незаконному ембарго української продукції!!!
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27.09.2023 11:26 Відповісти
Я Вам ще раз пояснюю, що назва кваїна, друга України - Польща, пишеться з великої букви, а росія з маленької. Це саме я пояснював Вам, коли здається Ви таку саму нісенітницю писали під ніком .
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27.09.2023 11:59 Відповісти
Просто так працює законодавство ЄС Ви повинні були спочатку ознайомитися, а потім планувати будь-які скарги. Те, що ЄС зняв ембарго на ваше зерно, не означає, що він може змусити будь-яку країну діяти всупереч власним інтересам. Крім того, він призначений для захисту членів ЄС у міжнародних суперечках.
Ви роздули проблему, яку самі створили. Справа буде тягнутися роками. Якщо ми будемо грати в такі речі... Польща звернеться до міжнародного трибуналу, щоб змусити Україну співпрацювати, щоб завершити розслідування щодо ракет у Пшеводуві. Тоді... ми також будемо вимагати компенсації, як хоче ваш президент.
Ти божевільний, у тебе мільйон проблем і ти створюєш собі ще більше. Для чого ? Щоб відволікти ваше суспільство, поки ваш уряд і олігархи грабують вас, вони також грабують США. У вас немає часу та грошей, щоб звернутися до міжнародних судів. Вся ваша країна живе на іноземні пожертвування. Ви дратуєте всіх навколо, не замислюючись про наслідки. Усі країни починають обмежувати допомогу в різних формах.
Сполучені Штати втрачають до вас довіру...
По всій Європі починається економічна стагнація. Краще не буде, буде тільки гірше.
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27.09.2023 12:28 Відповісти
Ви правильно усе пишете,,але на захист ідіотських рішень Зеленьського випустили купу ботів, яких фінансує влада. Таким чином у стрічці на цю тему тролів і ботів Подоляка більшість.
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27.09.2023 13:17 Відповісти
Давай будемо чесними: проблему з зерном створили популісти із провладної партії піс, а не українські трейдери. Бо ще у червні дуда божився і клявся, і зеленському, і Брюсселю, що заборона українського агроекспорту триватиме до 15 вересня! Тут мова йде не про зерно, а про майже всю українську агропродукцію. Зараз на календарі вже 27 вересня, а заборона не знята.
До речі, коли ти прикриваєшся ЄС, то кажи вже все як є: Париж, Берлін і Брюссель категорично не згодні з одноосібним порушенням польщею договору про вільний ринок Україна-ЄС. Тому від ЄС у СОТ буде виступати тільки польща, словаччина і угорщина - на підтанцьовках, а не усе співтовариство.
Які саме країни починають зменшувати допомогу Україні із-за позову?! Переліч хоча б три!
А де Америка заявила, що польське блокування українського агроекспорту змусило втратити до України довіру??? Давай посилання на американські змі!
До речі, після того як ідіот моравецький заявив, що польща зупинить військові поставки в Україну, після реакції Байдену, той вимушений був вибачатися.

Тобто ти звичайний брехун і маніпулятор!
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27.09.2023 14:40 Відповісти
Брехун і маніпулятор це Ви. Чому такої проблеми не виникало до війни? Бо ЄС не відкривало своїх кордонів для експорту зерна з України і чомусь Україна не скаржилась на це в СОТ. Асоціація працює з 2015 року і жодних позовів до ЄС.
А в цьому році пустили до себе і почалось... Гопнікі. Звикли в Україні "схемотозом" займатись і тепер вирішили розширити географію "схематозу" і на ЄС. Тільки зась. Тому українці і прагнуть інтеграції з ЄС, бо там "схематоз" не працює.
Цікаво ще дізнатись скільки податків отримала Україна за продане в ЄС зерно. Ще може бути так, що увесь прибуток залишився на офшорах і держава отримала фігу, а не податки.
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27.09.2023 15:36 Відповісти
до 2015г вроде как войны не было, и мы зерно морем возили? не? или мозг как у рыбки гуппи такую чушь писать?
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27.09.2023 20:50 Відповісти
А куди морем возили, в Польщу? Ні, в Африку і Китай. Так і зараз везіть - ось вам транзитний коридор. А ні, тепер ми хочемо в Польщу. Так вигідніше. Так домовлялись, що буде транзит!! Ну, обставини змінились.
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27.09.2023 23:54 Відповісти
вы тупой? вперед, возите морем. Если сможете
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28.09.2023 01:10 Відповісти
Для цього і існує транзитний коридор суходолом до Європейських портів. А там як звичайно - морем до Африки чи Китаю. Так мало бути. А по факту залишається в Європі.
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28.09.2023 07:19 Відповісти
это проблема европы. Пусть сделают так, чтоб не залишалося
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28.09.2023 19:11 Відповісти
Вони так і зробили. Заборонили імпорт. При цьому транзит залишився можливим. Везіть зерно в Африку і Китай скільки забажаєте.
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28.09.2023 23:29 Відповісти
это не так
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28.09.2023 23:31 Відповісти
Що не так? Транзит закрили? !
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29.09.2023 20:23 Відповісти
так
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30.09.2023 00:08 Відповісти
Тоді в мене для Вас новина.
https://ukragroconsult.com/news/polshha-pidgotuvala-tranzytni-korydory-dlya-************-zerna/ Польща підготувала транзитні коридори для українського зерна (ukragroconsult.com)
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01.10.2023 21:59 Відповісти
поживем увидим
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02.10.2023 00:29 Відповісти
кто б говорил. Польша - пустое место, полностью дотационная страна на подсосе у ЕС, и еще пальцы растопыривает. Дратує всіх навколо именно польша, и в суде получит свое. Иначе не начали б так скавчать, "отзовите свой иск". Получите по хлебалу и справедливо.
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27.09.2023 20:49 Відповісти
Зеля буде ганьбитися до кінця. Він вже не буде президентом коли ще одерже ганьбу з програним судом протиПольші та Словаччини.
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27.09.2023 12:36 Відповісти
Та...
Розгляди торгових спорів у СОТ йдуть роками. І навіть якщо через рік буде вирішено на користьтУкраїни-неіснує механізму примусу для держав, щоби виконати те рішення. Повернемося на початок скандалу, тільки із зіпсованими стосунками із союзниками.
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27.09.2023 13:21 Відповісти
але це буде потужний удар по інвестиційній привабливості польщі, бо інвестори зрозуміють, що з цією країною краще не мати справу, бо вона не виконує свої зобов'язання перед ЄС
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27.09.2023 14:53 Відповісти
У Вас справді дві освіти? Уряд Польщі щойно показав як він захищає інвесторів. І не дає "баригам" зруйнувати інвестиції . А ось як раз в Україну і не йдуть інвестиції, бо з таким "професійним" урядом ніхто з інвесторів не хоче мати справу. І навіть "няні" не допомагають (час пропонувати вже двох нянь). Цей уряд захищає тільки місцевих олігархів і радників Зе. А більшість міністрів - дибіли (ніхто того міністра за язика не тягнув розповідати, що то в Туреччині ухилялись від податків, вказуючи ціну 26 доларів, замість 86). Це не в Польщі одна урядова установа судиться з іншою . І яйця по 17 грн для армії не закуповують. Дійсно, поганий уряд в Польщі. Не дають "баригам" копійчину заробити.
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27.09.2023 16:01 Відповісти
вы в польше были? убогая стана, кого вы тут в пример ставите??
не вываливайте свои комплексы меншовартости окружающим людям. Мы вам тут не психиатры, лечить такое.
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27.09.2023 20:52 Відповісти
Так, я був в Польщі і в багатьох інших країнах. А ви були в звичайній школі в Польщі? Таке враження, що поляки більше ******* своїх дітей, ніж українці. Це не так? А чому ж тоді така різниця? А чому в кожній школі в Грузії є Internet і WiFi і навіть в сільській школі в горах, а в Україні немає? Чому в Грузії кожному першокласнику держава дарує планшет для навчання з електронними підручниками, а в Україні першокласники можуть тільки мріяти про це. Тож якщо хто і робить українців меншевартостними, так це рідна держава.
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27.09.2023 23:46 Відповісти

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