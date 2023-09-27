Єврокомісія представлятиме Польщу, Угорщину та Словаччину у СОТ щодо зернової суперечці, – ЗМІ

Європейська комісія ухвалила рішення, що представлятиме Польщу, Угорщину та Словаччину у зерновій суперечці з Україною у Світовій організації торгівлі.

Про це повідомило польське інформагентство PAP у вівторок увечері, передає Інтерфакс-Україна.



"У вівторок було вирішено, що країни ЄС у суперечці у СОТ представлятиме Єврокомісія. До делегації ЄС входять експерти з Польщі, Словаччини, Угорщини", – йдеться у повідомленні.



Як пише PAP з посиланням на неназваних дипломатів ЄС, "відкриття процедури СОТ закриває інші канали діалогу для України у суперечці щодо ембарго на імпорт зерна".



За ініціативою Польщі, у середу у Брюсселі відбудуться переговори послів країн ЄС щодо ситуації з українським зерном. Як повідомив постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садось, у цьому контексті дипломати ЄС обговорюватимуть виклики спільної сільськогосподарської політики.

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Як повідомлялося, 15 вересня Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС. Водночас Україна погодилася запровадити певні правові заходи (наприклад, систему ліцензування експорту) протягом 30 днів, щоб уникнути різких стрибків експорту зерна до цих країн.

Однак Словаччина продовжила попередню заборону ЄС на імпорт чотирьох видів зерна, Польща ввела додаткові заборони на українське борошно та корми, а Угорщина заборонила ще 25 продуктів, про які раніше не йшлося, включно з м’ясом.

У відповідь Україна подала вимоги про проведення консультацій із Словаччиною, Польщею та Угорщиною, відповідно до правил та процедур вирішення спорів в рамках Угоди про заснування Світової організації торгівлі (СОТ).