Єдиний реєстр зброї: за чотири місяці видано понад 50 тисяч дозволів на вогнепальну зброю
Майже 50 тисяч дозволів на вогнепальну зброю було видано онлайн у новоствореному електронному Єдиному реєстрі вогнепальної зброї упродовж чотирьох місяців.
Як повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот", наразі у сервісі схвалюється переважна більшість заявок – 87% від загальної кількості.
Від середини червня, коли стартувала робота реєстру, було подано 57 272 заяви. Переважна більшість з них – 49 977 клопотань – було схвалено.
Зазначається, що переважна більшість користувачів авторизувалась та подавала заявки на сайті – понад 30 тисяч громадян. Ще 9 077 осіб спробували отримати дозвіл на носіння вогнепальної зброї у чатботі.
Як відомо, з 23 червня в Україні запрацював електронний Єдиний реєстр вогнепальної зброї. Відтоді громадяни можуть залишити заявку на отримання дозволу на придбання, зберігання, носіння зброї, повідомити про зміну місця проживання у контексті місця зберігання зброї та податися на продовження дозволу онлайн. Крім того, за допомогою сервісу можна отримати інформацію про свою зареєстровану зброю.
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Так шо сидіть біля свого компа з вологими мріями про діжиталізацію покращень.
Запис у чергу на сайті у них є ?
новіє ліца. кожному квартиру, авто, пістоль.
он, коля каклєта. то з'ясували хто йому подарував зброю?
дивує, що цих богожитєлєй всього 50 тис.
а на селянина зі звільнених територій заводять карну справу, за те що відібрав калаш у підора. а підора голими руками придушив.
і да.. риторичні роздуми до зебільної влади, яка пригріла портнова: хто відповів за загиблих по наводкє портнова на окупованих територіях і чому портнов досі живий?