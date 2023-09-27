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Новини
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Єдиний реєстр зброї: за чотири місяці видано понад 50 тисяч дозволів на вогнепальну зброю

зброя

Майже 50 тисяч дозволів на вогнепальну зброю було видано онлайн у новоствореному електронному Єдиному реєстрі вогнепальної зброї упродовж чотирьох місяців.

Як повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот", наразі у сервісі схвалюється переважна більшість заявок – 87% від загальної кількості.

Від середини червня, коли стартувала робота реєстру, було подано 57 272 заяви. Переважна більшість з них – 49 977 клопотань – було схвалено.

Зазначається, що переважна більшість користувачів авторизувалась та подавала заявки на сайті – понад 30 тисяч громадян. Ще 9 077 осіб спробували отримати дозвіл на носіння вогнепальної зброї у чатботі.

Як відомо, з 23 червня в Україні запрацював електронний Єдиний реєстр вогнепальної зброї. Відтоді громадяни можуть залишити заявку на отримання дозволу на придбання, зберігання, носіння зброї, повідомити про зміну місця проживання у контексті місця зберігання зброї та податися на продовження дозволу онлайн. Крім того, за допомогою сервісу можна отримати інформацію про свою зареєстровану зброю.

Автор: 

зброя (870) дозвіл (179)


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Покращувачі всрані, черговий геморой на рівному місці.
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27.09.2023 10:07 Відповісти
так, Ви правий, раніше треба було ногами ходити, а тепер достатньо дупою висидіти біля компа
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27.09.2023 13:50 Відповісти
Та ні, виїхати о 5-ій ранку у сусіднє місто шоб зайняти чергу на криміналістичну експертизу (в 6.00 я був сьомий), здати ствол о 10.00, забрати о 17.00. Оце, *****, покращили. Це перереєстрація (нового не стосується). На дві області 3 лабораторії, приймають 20-25 людей за день. Яке в черзі стоїть матюччя то не передати. Це лише одна довідка.
Так шо сидіть біля свого компа з вологими мріями про діжиталізацію покращень.
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27.09.2023 14:39 Відповісти
за видачею дозволу теж поїдете о 5-00, чи вже з тернету зкачаєте ??

Запис у чергу на сайті у них є ?
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27.09.2023 18:37 Відповісти
ясна річ!
новіє ліца. кожному квартиру, авто, пістоль.
он, коля каклєта. то з'ясували хто йому подарував зброю?
дивує, що цих богожитєлєй всього 50 тис.
а на селянина зі звільнених територій заводять карну справу, за те що відібрав калаш у підора. а підора голими руками придушив.
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27.09.2023 10:16 Відповісти
то другоє ...
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27.09.2023 13:51 Відповісти
...і як оперативно уся оперативна інформація опиниться "у портнова та його татаровців"?...
і да.. риторичні роздуми до зебільної влади, яка пригріла портнова: хто відповів за загиблих по наводкє портнова на окупованих територіях і чому портнов досі живий?
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27.09.2023 14:04 Відповісти

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