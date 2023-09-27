Єдиний реєстр зброї: за чотири місяці видано понад 50 тисяч дозволів на вогнепальну зброю

Майже 50 тисяч дозволів на вогнепальну зброю було видано онлайн у новоствореному електронному Єдиному реєстрі вогнепальної зброї упродовж чотирьох місяців.

Як повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот", наразі у сервісі схвалюється переважна більшість заявок – 87% від загальної кількості.

Від середини червня, коли стартувала робота реєстру, було подано 57 272 заяви. Переважна більшість з них – 49 977 клопотань – було схвалено.

Зазначається, що переважна більшість користувачів авторизувалась та подавала заявки на сайті – понад 30 тисяч громадян. Ще 9 077 осіб спробували отримати дозвіл на носіння вогнепальної зброї у чатботі.

Як відомо, з 23 червня в Україні запрацював електронний Єдиний реєстр вогнепальної зброї. Відтоді громадяни можуть залишити заявку на отримання дозволу на придбання, зберігання, носіння зброї, повідомити про зміну місця проживання у контексті місця зберігання зброї та податися на продовження дозволу онлайн. Крім того, за допомогою сервісу можна отримати інформацію про свою зареєстровану зброю.