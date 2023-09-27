Поїзди до Перемишля повертаються до звичайного розкладу, кількість місць з Харкова збільшать удвічі

У Польщі 8 жовтня звершують ремонтні роботи на станції Перемишль, через це поїзди з України до цього міста повернуться до свого звичного розкладу руху.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зокрема, йдеться про поїзди №31/32 Запоріжжя – Перемишль, №35/36 Одеса – Перемишль, №705/706, 715/716, 53/54, 89/90 Київ – Перемишль.

Крім того, склад поїзда №73/74 Харків – Перемишль збільшиться вдвічі. Відправлення поїзда в оновленому форматі з Харкова відбуватиметься з 7 жовтня о 13:36, прибуття до Перемишля об 11:17. Зворотно з Перемишля (з 8 жовтня) о 13:45, прибуття до Харкова о 14:55.

"Оновлений формат курсування поїзда покращить сполучення Харкова з Польщею на додачу до рейсу Харків – Хелм", – йдеться у повідомленні.

Квитки на рейси вже доступні для придбання в застосунку "Укрзалізниці", чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.

У компанії наголосили, що призначений на час польських ремонтів додатковий рейс №119/120 Київ – Хелм продовжить курсування і після завершення ремонтних робіт, що означає +1 міжнародний рейс до вже звичного обсягу.