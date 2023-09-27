У США починають розглядати проєкт для запобігання шатдауну. Він передбачає майже $6 мільярдів для України

Сенат США прийняв до розгляду двопартійний проєкт для додаткового фінансування на функціонування уряду після завершення місяця. Він передбачає майже $6 млрд для України.

Як повідомляє Reuters, проєкт має на меті запобігти призупиненню роботи уряду, так званому шатдауну, з початком жовтня.

77 голосами проти 19 сенатори підтримали початок дебатів щодо проєкту, який забезпечить фінансування роботи уряду до 17 листопада. У ньому передбачено близько $6 млрд на реагування на стихійні лиха у США, а також майже $6 млрд допомоги для України.

Як пояснила Посол України в США Оксана Маркарова, цей проєкт має профінансувати роботу уряду США на наступні 45 днів, протягом яких сподіваються досягти компромісу щодо бюджету на 2024 фіскальний рік, передає Європейська правда.

"Внесений законопроєкт про безперервні асигнування на 2024 рік передбачає виділення $6,15 млрд на додаткову допомогу Україні, зокрема: $4,499 млрд на оборонні видатки, $1,65 млрд – економічна підтримка, у тому числі пряма бюджетна", – зазначила посол.

Дипломатка наголосила, що поки що це лише проєкт і в наступні дні у Конгресі триватимуть активні дискусії.

Посол також роз’яснила різницю між згадуваним раніше запитом Білого дому до Конгресу про додаткові $24 млрд на підтримку України і сумою у даному проєкті.

"$24 млрд для України – це пропозиція адміністрації США на квартал (перший фінансового 2024-го року, тобто останній календарний квартал 2023 року). Зараз розглядається резолюція на 45 днів, тому що немає домовленості щодо американського бюджету на квартал і на рік. Відповідно, Сенат запропонував тимчасову резолюцію на 45 днів, щоб уникнути зупинки фінансування федерального уряду", – деталізувала Маркарова.

Перед цим у Сенаті сперечалися, чи варто включати у проєкт кошти для України, щоби скептичні до підтримки України республіканці у Палаті представників з цієї причини не відхилили його, тоді як часу на ухвалення закону й уникнення зупинки роботи уряду вкрай мало.