Cправа на 157 мільярдів: Суд арештував топменеджера Жеваго із заставою на 1 мільярд

Печерський районний суд обрав запобіжний захід для голови правління гірничо-збагачувального комбінату, якого підозрюють у справі щодо незаконного використання надр на 157 млрд грн, у вигляді арешту з правом внесення у розмірі 999,99 млн гривень.

Підозрюваного взяли під варту у залі суду, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на майно з метою подальшого відшкодування збитків. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину, з метою притягнення їх до відповідальності", – зазначається у повідомленні.

В Офісі генпрокурора не уточнили прізвища затриманого, проте обставини справи вказують, що йдеться про директора ПрАТ "Полтавський ГЗК" Віктора Лотоуса.

Як повідомлялося, Нацполіція повідомила йому про підозру у незаконному видобуванні надр на понад 157 млрд грн. Топменеджеру інкриміновано незаконне видобування корисних копалин та зловживання повноваженнями, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 КК України).

За даними слідства, під керівництвом підозрюваного підприємство, маючи ліцензією на видобування лише залізної руди, незаконно обробляло та реалізовувало інші породи корисних копалин, які були отримані в процесі видобування.

Слідчі вважають, що ці породи мали зберігатися у спеціально відведених сховищах. Натомість їх обробляли та отримували щебінь трьох різних фракцій, який продавали суб’єктам підприємницької діяльності. Тобто, йдеться про відходи виробництва, які підприємство змогло переробляти та продавати.

За даними Нацполіції, з 2015 по 2021 роки було незаконно видобуто понад 20 млн куб м корисних копалин, а сума завданих збитків становить понад 157 млрд грн.