Зобов’язання перед МВФ: Мінекономіки почало шукати кандидатів для наглядової ради "Оператора ГТС"
Міністерство розвитку економіки та торгівлі оголосило конкурс на посади трьох незалежних членів наглядової ради ТОВ "Оператор ГТС України".
Як повідомляється на сайті міністерства, заявки від кандидатів приймаються до 5 жовтня включно.
Передбачається, що загалом наглядова рада буде сформована з 5 членів загалом, 3 з яких – незалежні члени та 2 – представники держави.
При цьому кожен незалежний член наглядової ради повинен мати досвід, компетенцію та професійні навички, що суттєво відрізняються від інших.
Для окремих кандидатів бажаним є досвід роботи у газо- або електротранспортних галузях; національних органах регулювання енергетичного сектору; розробці та впровадженні корпоративного управління; фінансах, аудиті, бюджетуванні та залученні інвестицій; впровадженні передових практик та інновацій; трансформаційних процесах, організаційних адаптаціях та кризовому управлінні; веденні перемовин із учасниками галузі, а також розумінні ланцюжка постачань газу в країнах ЄС або Україні.
При цьому кожен незалежний член має відповідати вимогам хоча б двох із шести напрямів: стратегічний менеджмент та управління змінами; фінансове планування та інвестиції; операційний менеджмент; юридичний супровід, ризики та комплаєнс; регуляція ЄС; корпоративне управління:
Кожен член ради має бути готовим виділити щонайменше 50 робочих днів на рік для виконання своїх обов'язків, приїжджати в Україну, а також бути присутнім особисто або віддалено на її засіданнях.
"Впровадження в управління ОГТСУ незалежного професійного органу управління зробить його більш ефективним, прозорим та інвестиційно привабливим. Тут ми також на шляху виконання маяка МВФ... Далі – відбір, призначення НР і робота зі статутом", - зазначив заступник міністра Олексій Соболєв у Facebook.
Він уточнив, що завершується робота над законопроєктом про корпоративне управління №5593-д, який визначає чітку концепцію політики державної власності, посилює роль наглядових рад в управлінні підприємствами та запроваджує інші норми, які наблизять законодавство України до принципів ОЕСР. Вимогою партнерів є ухвалення закону цього року.
Як повідомлялося, 22 вересня Кабінет міністрів передав в управління Міністерства енергетики корпоративні права ТОВ "Оператора ГТС України", що також було одним із "маяків" у програмі співпраці з МВФ.
https://censor.net/n3445103Програма співпраці з МВФ також передбачає ухвалення нового статуту "Оператора ГТС" та створення у ньому незалежної наглядової ради.
Нагадаємо, під час створення АТ "Магістральні газопроводи України" передбачалося, що ця компанія стане оператором ГТС України. Водночас у процесі анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" створив "Оператора ГТС України", якому і було передано функції "Укртрансгазу" з управління ГТС. У свою чергу ОГТСУ було передано у власність МГУ.
Ще у жовтні 2021 року директор Секретаріату Енергоспівтовариства Янез Копач заявив, що МГУ свою функцію виконало і його можна розформувати. Водночас українська влада затягнула вирішення цього питання.
У затвердженому у квітні 2023 року меморандум між Міжнародним валютним фондом та Україною стоїть завдання до кінця липня передати акції ОГТСУ від МГУ безпосередньо Міненерго з відповідною зміною статуту.
У березні 2023 року новим головою ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" призначили Дмитра Липпу – колишнього топменеджера холдингу "Метінвест" Ріната Ахметова, де раніше працював і нинішній заступник Офісу президента з економічних питань Ростислав Шурма. При цьому Липпа звільнився зі своєї попередньої посади у "Метінвесті" ще до завершення конкурсу на посаду голови "Оператора ГТС".
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