Шурма пояснив появу у нього нового елітного автомобіля Tesla під час війни

Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заперечує придбання нового автомобіля під час повномасштабного вторгнення РФ, запевняючи, що купив його раніше, а під час війни лише оформив.

Про це Шурма заявив у інтерв'ю Інтерфакс-Україна, відповідаючи на запитання про оформлений на нього під час повномасштабного вторгнення автомобіль Tesla Model X.

"Автомобіль Tesla Model X був придбаний не те, що до війни, він був придбаний за декілька місяців до мого переходу у державну владу. Я як бізнесмен мав законне право в 2021 році і морально, і юридично придбати цей автомобіль і придбав його за свої особисті кошти, з яких повністю сплатив усі податки. Чому він був поставлений на облік вже під час війни? Тому що постачальник довго доставляв і ремонтував авто, а потім ставив на облік. А мені банально ніколи цим займатися", – розповів Шурма.

Раніше "Центр протидії корупції" з'ясував, що заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма на початку повномасштабного вторгнення РФ зареєстрував на себе автомобіль Tesla, вартість якого на той час могла сягати $100 тисяч.

Крім того, після початку повномасштабного вторгнення ТОВ "Квантум Хоум", яким через фірму "Квантум" володіє брат Шурми Олег, придбало елітні автівки Audi E-Tron S Sportback та Tesla Y.