Бізнес брата Шурми: Україна припинила платити власникам СЕС на окупованих територіях

Тимчасово окуповані Росією українські території не під’єднані до української або європейської енергомереж, тому виплати власникам електростанцій на окупованих територіях призупинені до їх деокупації.

Як наголосив очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, їх відключення відбувалося не одночасно, передає Forbes.

Він пояснив, що обленерго за запитом "Укренерго" надає дані про підключення чи відключення розподільних мереж, які доставляють електрику до офісу, школи чи підприємства.

За його словами, окупована частина Харківської області могла від’єднатися приблизно у березні 2022-го.

"Після деокупації Харківщина під’єднана до української енергосистеми. Ділянки Запорізької та Херсонської областей відключалися від об’єднаної енергосистеми у квітні, червні чи липні, окремі – у листопаді", – наголосив він.

Щодо виплат власникам електростанцій на окупованих територіях – було ухвалене рішення, що оплати мають бути призупинені до деокупації, наголосив він.

Потім обленерго отримають доступ до даних про обсяги виробленої електроенергії для української об’єднаної енергомережі.

"Не можу назвати точну суму виплачених коштів власникам електростанцій на окупованих територіях, бо гроші виплачував "Гарантований покупець". Думаю, йдеться про декілька сотень мільйонів гривень", – зазначив Кудрицький.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензор: Всі про це знали. Чому окуповані сонячні станції брата заступника голови ОП Шурми отримали 320 млн грн

Як повідомлялося, журналісти з'ясували, що до літа 2023 року Україна продовжувала оплачувати електроенергію за "зеленим тарифом" сонячним електростанціям, що залишились на окупованій Росією території. Хоча, імовірно, ці станції не мали зв’язку з об’єднаною енергосистемою України.

Зокрема, йдеться про сонячні станції ТОВ "КД Енерджі 2", ПП "Нацпрод", ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя", ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС", розташовані у Запорізькій області.

За даними Bihus.Info, з липня 2022 по липень 2023 роки ці компанії сукупно отримали понад 320 млн грн оплати за електроенергію за "зеленим тарифом" від "Гарантованого покупця".

Співвласником ТОВ "КД Енерджі 2" і ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя" є брат Ростислава Шурми Олег Шурма. Станція ПП "Нацпрод" також згадується серед реалізованих проєктів на корпоративному сайті, де зібрані "зелені" проєкти Олега Шурми і партнерів.

Співвласником ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС" є Руслан Божко – колишній підлеглий Ростислава Шурми, якого вважають близькою до нього людиною.