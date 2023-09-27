БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
3 668 17

Бізнес брата Шурми: Україна припинила платити власникам СЕС на окупованих територіях

шурма

Тимчасово окуповані Росією українські території не під’єднані до української або європейської енергомереж, тому виплати власникам електростанцій на окупованих територіях призупинені до їх деокупації.

Як наголосив очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, їх відключення відбувалося не одночасно, передає Forbes.

Він пояснив, що обленерго за запитом "Укренерго" надає дані про підключення чи відключення розподільних мереж, які доставляють електрику до офісу, школи чи підприємства.

За його словами, окупована частина Харківської області могла від’єднатися приблизно у березні 2022-го.

"Після деокупації Харківщина під’єднана до української енергосистеми. Ділянки Запорізької та Херсонської областей відключалися від об’єднаної енергосистеми у квітні, червні чи липні, окремі – у листопаді", – наголосив він.

Щодо виплат власникам електростанцій на окупованих територіях – було ухвалене рішення, що оплати мають бути призупинені до деокупації, наголосив він.

Потім обленерго отримають доступ до даних про обсяги виробленої електроенергії для української об’єднаної енергомережі.

"Не можу назвати точну суму виплачених коштів власникам електростанцій на окупованих територіях, бо гроші виплачував "Гарантований покупець". Думаю, йдеться про декілька сотень мільйонів гривень", – зазначив Кудрицький.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензор: Всі про це знали. Чому окуповані сонячні станції брата заступника голови ОП Шурми отримали 320 млн грн 

Як повідомлялося, журналісти з'ясували, що до літа 2023 року Україна продовжувала оплачувати електроенергію за "зеленим тарифом" сонячним електростанціям, що залишились на окупованій Росією території. Хоча, імовірно, ці станції не мали зв’язку з об’єднаною енергосистемою України.

Зокрема, йдеться про сонячні станції ТОВ "КД Енерджі 2", ПП "Нацпрод", ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя", ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС", розташовані у Запорізькій області.

За даними Bihus.Info, з липня 2022 по липень 2023 роки ці компанії сукупно отримали понад 320 млн грн оплати за електроенергію за "зеленим тарифом" від "Гарантованого покупця".

Співвласником ТОВ "КД Енерджі 2" і ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя" є брат Ростислава Шурми Олег Шурма. Станція ПП "Нацпрод" також згадується серед реалізованих проєктів на корпоративному сайті, де зібрані "зелені" проєкти Олега Шурми і партнерів.

Співвласником ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС" є Руслан Божко – колишній підлеглий Ростислава Шурми, якого вважають близькою до нього людиною.

Автор: 

окупація (184) електроенергія (4238) Укренерго (1997)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+11
Реакция мгновенная! Зечмо работает!!!
показати весь коментар
27.09.2023 15:49
+9
А уже выплаченные деньги Шурма пусть вернет в казну.
Хоть из собственного кармана. Не обеднеет.
показати весь коментар
27.09.2023 16:08
+9
платити на окуповані території, це звичайний злочин перемішаний зі зрадою.
показати весь коментар
27.09.2023 16:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Реакция мгновенная! Зечмо работает!!!
показати весь коментар
27.09.2023 15:49 Відповісти
Брат Шурма може опротестувати це рішення. Уся енергетична галузь Московії тільки підтримує його.
показати весь коментар
27.09.2023 16:22 Відповісти
Да, но это будет уже другая история.

Сначала они купили козу. Потом продадут.
показати весь коментар
27.09.2023 17:05 Відповісти
Чому це припинили платити? Йому що до цього незаконно платили?
показати весь коментар
27.09.2023 15:53 Відповісти
Пагадите, три новини назад Шурма чітко сказав що бізнес братухи високоморальний. Що значить припинили, якщо в нас всі так працюють, за словами Шурпи?
показати весь коментар
27.09.2023 15:57 Відповісти
Тепер вся Московія пишається його бізнесом.
показати весь коментар
27.09.2023 16:24 Відповісти
ФОПам в Запоріжжі. які працювали на зурубіжні компаніі. зарплапи банки відразу після окупаціі юга перестали виплачувать і досі це питання не виорішено і всі перееструвались в западни города в ущерб бюджету города. А тут всі такі тупі при владі що не бачили півтора року що міліони ідуть в парашу а вони отримували за це великі гроші від держави. І саме паскудне що знов це припини лось тільки завдяки журналістам де ж наші прокурори ?
показати весь коментар
27.09.2023 16:04 Відповісти
...де ж наші прокурори ?
-------------------------------------
В доле
показати весь коментар
27.09.2023 16:09 Відповісти
А уже выплаченные деньги Шурма пусть вернет в казну.
Хоть из собственного кармана. Не обеднеет.
показати весь коментар
27.09.2023 16:08 Відповісти
платити на окуповані території, це звичайний злочин перемішаний зі зрадою.
показати весь коментар
27.09.2023 16:11 Відповісти
Припинили платити, то - Велика ПЕРЕМОГА Найвеличнишого!!!
Платили до того ДВА РОКИ, то - дрібьязкова дрібничка, на яку не потрібно звертати увагу.
показати весь коментар
27.09.2023 16:12 Відповісти
Не треба це ля-ля ! Україна не платила не всім власникам СЕС на окупованих теріторіях, а тільки Шурму , бо він брат Шурма.
показати весь коментар
27.09.2023 16:12 Відповісти
якби журналісти не підняли тему так би і займались *********...а є ще дуже просте питання: як на окупованій території знімались покази лічильника?
показати весь коментар
27.09.2023 16:38 Відповісти
Нормально. Викрили злодійство. А, ну добре, умовили, тут красти поки припинимо. Про покарання винних і повернення вкраденого навіть мови нема.
показати весь коментар
27.09.2023 16:40 Відповісти
Тут всі радіють лише від того що цю диру в бюджеті закрили. Ну а забрати вкрадене - це вже щось зі сфери фантастики.
показати весь коментар
27.09.2023 18:30 Відповісти
Думаю не закрили, а тимчасово прикрили, поки шум не стихне.
показати весь коментар
28.09.2023 00:20 Відповісти
Э! А где деньги, Зин? Те шо платили НЕЗАКОННО. Хто отдавать будет? Чи то моральная компенсация бедному брату Шурмы, шоб не сильно плакал? В ОТСТАВКУ!!!!
показати весь коментар
27.09.2023 18:31 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 