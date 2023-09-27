"Укрнафта" та АРМА підписали договір про управління мережею АЗС Glusco, яка належала другу Медведчука

ПАТ "Укрнафта" та Агентство з розшуку та менеджменту активів підписали договір про управління мережею АЗС Glusco.

Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".

Згідно з умовами договору, 85% чистого прибутку мережі АЗС передаватимуться державі, 15% – отримує "Укрнафта" за управління.

До того ж гарантійний щомісячний платіж становить 5 млн грн. Це мінімум, який буде перераховано в бюджет.

"Після укладання договору має розпочатися процес фактичної передачі активів Glusco в управління. Це займе певний час. Команда "Укрнафти" прикладе максимум зусиль для ефективної роботи мережі АЗК з моменту підписання актів прийому передачі", – прокоментував директор "Укрнафти" Сергій Корецький.

Як повідомлялося, на початку серпня АРМА в односторонньому порядку розірвало договір управління мережею АЗС Glusco, яку Кабінет міністрів торік передав в управління ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг", що входить до групи "Нафтогаз".

В АРМА пояснювали, що встановило факти систематичного надання недостовірної інформації про доходи від управління активами. Зокрема, управитель систематично надавав недостовірну інформацію про доходи, які отримував від використання автозаправок та нафтобаз. Так, станом на липень управитель експлуатував 68 АЗС, тоді як звітував про дохід тільки з 27 комплексів.

Пізніше АРМА запропонувало передати мережу АЗС "Глуско" в управління "Укрнафти".

Мережа АЗС Glusco сформована на базі роздрібного бізнесу компанії "Роснєфть", яку у 2016 році викупила швейцарська Proton Energy Group S.A. через споріднену Glusco Energy S.A. ТОВ "Глуско Україна" раніше стало ексклюзивним постачальником зрідженого газу із заводів російської "Роснєфти" та найбільшим імпортером цього палива в Україну.

Glusco Energy S.A., як і Proton Energy S.A., офіційно належали ізраїльському бізнесмену Нісану Моїсеєву, який визнавав, що є другом Віктора Медведчука – кума президента Росії Владіміра Путіна. Водночас наявність спільного бізнесу із Медведчуком Моїсеєв заперечував.