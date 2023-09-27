Наслідки мобілізації: Російський бізнес просить Путіна спростити в’їзд для заробітчан з Камбоджі і В’єтнаму

Через критичну нестачу праціників російський бізнес просить Владіміра Путіну спростити механізм трудової міграції для громадян низки країн, яким для в’їзду до Росії потрібна попередньо оформлена віза.

Про це заявив російський бізнес-омбудсмен Борис Тітов, повідомляє РБК

За його словами, насапмеред йдеться про країни Південно-Східної Азії: В'єтнам, Камбоджу, М'янму, Таїланд, Бруней, Східний Тімор, Філіппіни, Малайзію та Індонезію.

"Зростання економіки стикається з безпрецедентним рівнем дефіциту кадрів, який досяг максимальних значень за всю історію спостережень. Оскільки задовольнити потребу в трудових ресурсах за рахунок громадян СНД вже неможливо, одним із способів насичення ринку, на нашу думку, може бути розширене залучення іноземної робочої сили з країн із візовим режимом в'їзду (зараз на їхню частку припадає близько 4,49% від всіх трудових мігрантів)", – йдеться у листі Тітова до Путіна.

Зокрема пропонується спростити отримання дозволу на роботу для працівників із візових країн, які прибувають до Росії на строк менше року (і претендують на рівень зарплати не вище середньої країни). Аналогічна система патентів у РФ діє для громадян із Таджикистану, Узбекистану, Молдови та Азербайджану.

За даними бізнес-омбудсмена, про дефіцит кадрів заявили майже 54% підприємців, опитаних Інститутом економіки зростання ім. П.А. Столипіна.

Читайте також: Мобілізація від Путіна: У Росії збільшили штрафи за неявку до військкомату у 60 разів

Як повідомлялося, у російському уряді називають дефіцит кадрів головною проблемою для російської промисловості.

Останні опитування російських підприємств, які щомісячно проводить Інститут економічної політики ім. Єгора Гайдара демонструють, що дефіцит кадрів у промисловості побив рекорд 1996 року.

Дефіцит робітників почав стрімко зростати після оголошення Владіміром Путіним мобілізації для поповнення російських окупаційних військ у вересні минулого року. За даними Міноборони, планувалося мобілізувати 300 тисяч осіб, однак за інформацією російських ЗМІ під призов може потрапити до 1 мільйона росіян.

Водночас російяни почали масово виїжджати за кордон, щоб уникнути мобілізації. Російський Forbes повідомляв, що протягом двох тижнів після 21 вересня із країни виїхали 700 тис. росіян, 200 тис. з яких поїхали до Казахстану. За оцінками різних російських відомств, з країни виїхали від 600 тис. до 1 мільйона осіб.

При цьому з Росії можуть поїхати до третини трудових мігрантів через зменшення заробітків внаслідок падіння рубля.