Польща вимагає від України відкликати позов до СОТ, але імпорт зерна не відновить, – міністр

Польща не планує відновлювати імпорт українського зерна, водночас вона закликає Україну відкликати поданий через це позов до Світової організації торгівлі.

Про це міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив на пресконференції у Варшаві за підсумками онлайн-переговорів з його українським колегою Миколою Сольським, повідомляє Укрінформ.

Польський міністр розповів, що свою розмову із Сольським він розпочав із заклику до української сторони відкликати скаргу і з СОТ, щоб "ці переговори були плідними і на хорошому рівні".

"Це була б добра справа, оскільки якщо ми хочемо розмовляти і шукати довгострокових рішень, то ця заноза є непотрібною. Тому цю скаргу треба відкликати", – наголосив Телус.

За словами польського міністра, сторони обговорили також можливість скасування ембарго на експорт українського збіжжя на польський ринок і введення так званого ліцензування.

"Українська сторона заявила: якщо Польща задекларує, що не потребує до кінця року цих зернових, то вона не видаватиме ліцензії. Ми розглянемо цю пропозицію. Але на перший погляд здається, що це хороша пропозиція", – сказав Телус.

Водночас він наголосив, що дозволяти імпорт зерна з України Польща не планує, але може погодитися замінити заборону на встановлення нульової квоти.

"Це Польща вирішуватиме, до якого часу українське збіжжя не потраплятиме на польський ринок", – зазначив міністр.

Телус додав, що сторони також обговорили транзит українського зерна в інші країни. Зокрема. Польща може погодитися перенести проведення фітосанітарного контролю з українсько-польського кордону до портів Литви, а з часом, можливо, і до портів Німеччини.

Своєю чергою міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський за підсумками зустрічі повідомив, що сторони домовилися через тиждень зустрітися та обговорити результати розгляду питання запровадження процедури ліцензування.

Крім того, Сольський повідомив, що найближчими днями відбудеться тристороння зустріч міністрів сільського господарства України, Польщі та Литви щодо перенесення ветеринарного контролю на територію країни призначення експорту, для покращення транзиту через Польщу.

Міністрповідомив, що подібну процедуру необхідно погодити для транзиту польською територією агропродукції і до Німеччини. Він нагадав, що в серпні такий механізм контролю був погоджений Угорщиною та Словаччиною.

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Як повідомлялося, напередодні Україна затвердила механізм верифікації та погодження обсягів експорту українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС, який має зняти суперечки у цьому питанні.

Нагадаємо, 15 вересня Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС. Водночас Україна погодилася запровадити певні правові заходи (наприклад, систему ліцензування експорту) протягом 30 днів, щоб уникнути різких стрибків експорту зерна до цих країн.

Однак Словаччина продовжила попередню заборону ЄС на імпорт чотирьох видів зерна, Польща ввела додаткові заборони на українське борошно та корми, а Угорщина заборонила ще 25 продуктів, про які раніше не йшлося, включно з м’ясом.

У відповідь Україна подала вимоги про проведення консультацій із Словаччиною, Польщею та Угорщиною, відповідно до правил та процедур вирішення спорів в рамках Угоди про заснування Світової організації торгівлі (СОТ).