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Новини
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Польща вимагає від України відкликати позов до СОТ, але імпорт зерна не відновить, – міністр

роберт,телус

Польща не планує відновлювати імпорт українського зерна, водночас вона закликає Україну відкликати поданий через це позов до Світової організації торгівлі.

Про це міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив на пресконференції у Варшаві за підсумками онлайн-переговорів з його українським колегою Миколою Сольським, повідомляє Укрінформ.

Польський міністр розповів, що свою розмову із Сольським він розпочав із заклику до української сторони відкликати скаргу і з СОТ, щоб "ці переговори були плідними і на хорошому рівні".

"Це була б добра справа, оскільки якщо ми хочемо розмовляти і шукати довгострокових рішень, то ця заноза є непотрібною. Тому цю скаргу треба відкликати", – наголосив Телус.

За словами польського міністра, сторони обговорили також можливість скасування ембарго на експорт українського збіжжя на польський ринок і введення так званого ліцензування.

"Українська сторона заявила: якщо Польща задекларує, що не потребує до кінця року цих зернових, то вона не видаватиме ліцензії. Ми розглянемо цю пропозицію. Але на перший погляд здається, що це хороша пропозиція", – сказав Телус.

Водночас він наголосив, що дозволяти імпорт зерна з України Польща не планує, але може погодитися замінити заборону на встановлення нульової квоти.

"Це Польща вирішуватиме, до якого часу українське збіжжя не потраплятиме на польський ринок", – зазначив міністр.

Телус додав, що сторони також обговорили транзит українського зерна в інші країни. Зокрема. Польща може погодитися перенести проведення фітосанітарного контролю з українсько-польського кордону до портів Литви, а з часом, можливо, і до портів Німеччини.

Своєю чергою міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський за підсумками зустрічі повідомив, що сторони домовилися через тиждень зустрітися та обговорити результати розгляду питання запровадження процедури ліцензування.

Крім того, Сольський повідомив, що найближчими днями відбудеться тристороння зустріч міністрів сільського господарства України, Польщі та Литви щодо перенесення ветеринарного контролю на територію країни призначення експорту, для покращення транзиту через Польщу.

Міністрповідомив, що подібну процедуру необхідно погодити для транзиту польською територією агропродукції і до Німеччини. Він нагадав, що в серпні такий механізм контролю був погоджений Угорщиною та Словаччиною.

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Як повідомлялося, напередодні Україна затвердила механізм верифікації та погодження обсягів експорту українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС, який має зняти суперечки у цьому питанні. 

Нагадаємо, 15 вересня Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС. Водночас Україна погодилася запровадити певні правові заходи (наприклад, систему ліцензування експорту) протягом 30 днів, щоб уникнути різких стрибків експорту зерна до цих країн.

Однак Словаччина продовжила попередню заборону ЄС на імпорт чотирьох видів зерна, Польща ввела додаткові заборони на українське борошно та корми, а Угорщина заборонила ще 25 продуктів, про які раніше не йшлося, включно з м’ясом.

У відповідь Україна подала вимоги про проведення консультацій із Словаччиною, Польщею та Угорщиною, відповідно до правил та процедур вирішення спорів в рамках Угоди про заснування Світової організації торгівлі (СОТ).

Автор: 

зерно (1868) Мінагрополітики (1362) Польща (2428) зернові (1151)


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Топ коментарі
+6
Це називається економічна блокада. Виконуйте правила СОТ. Ультиматуми - в дупу.
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27.09.2023 17:13
+4
Є ще бажаючі соснути ху.ця пану-ляху та подзінькувати за "допомогу"? Як до недавна "рятівнику" - Ердогану?
Проше, проше!
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27.09.2023 16:57
+2
Політики з Громадянської платформи цілком притомні .Напередодні виборів екс-прем'єр країни і лідер польської опозиції Дональд Туск закликав збільшити військову допомогу Києву.
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27.09.2023 21:15
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Є ще бажаючі соснути ху.ця пану-ляху та подзінькувати за "допомогу"? Як до недавна "рятівнику" - Ердогану?
Проше, проше!
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27.09.2023 16:57 Відповісти
Це називається економічна блокада. Виконуйте правила СОТ. Ультиматуми - в дупу.
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27.09.2023 17:13 Відповісти
...якщо ми хочемо розмовляти і шукати довгострокових рішень, то ця заноза є непотрібною. Тому цю скаргу треба відкликати", - наголосив Телус.

Це тому що ви програєте суд! А на порядку денному у вас вибори😜. Побачимо, як відреагує шановний польський народ на це)
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27.09.2023 17:45 Відповісти
Для вас важливо, щоб вибори виграв опонент Дуди? Його ставлення до України знаєте, чи какаяРазніца?
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27.09.2023 18:30 Відповісти
Політики з Громадянської платформи цілком притомні .Напередодні виборів екс-прем'єр країни і лідер польської опозиції Дональд Туск закликав збільшити військову допомогу Києву.
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27.09.2023 21:15 Відповісти
Пані Чайка Київ, свій сарказм залиште собі. Він тут недоречний. Я далеко не прихильниця зеленої влади. І звичайно за неї не голосувала. Тут багато коментів залишала з цього приводу. Це по-перше.
А по-друге, звідки Ви взяли, що партія Туска погано ставиться до України? На відміну від нинішньої польської влади. Яка намагається використати Україну у своїй політичній боротьбі. Скільки наших біженців у Польщі і що робила для порятунку ця країна я теж в курсі. Але своя українська сорочка мені ближче до тіла. А не дрібного польського фермера. І тим більше я не збираюся підігрувати у політичній боротьбі за рахунок України.

Сказали, що 15 вересня Польща зніме обмеження, прийщло 15 вересня, будь ласка, виконуйте рішення Єврокомісії. Вони ж навпаки, перевели все у відкриту площину. І ще й принижують, називаючи нас, мене і Вас теж потопельниками. Не знаю, як Ви, але я не вважаю нас всіх потопепльниками (чи тонуючими, як з перекладу, що одне і те ж).
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27.09.2023 23:35 Відповісти
Значить суд поляки програють. Не відкликати позов ні в якому разі - якщо поляки отримують від Євросоюзу гроші ( а вони отримують) то нехай і виконують правила Євросоюзу.
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27.09.2023 21:43 Відповісти
Вот мені цікаво , панство яке залишілося в Україні , зовсім не розуміє що відбуваєтся, чи просто вередує . Ще раз роз*яснюю . Полякі , коли дали згоду на транзит мали на увазі тільки транзит . Так вот вони зараз просять зупинити цей весь фарс та згомонітися . Зраз Україна потребує допомоги від Польщі , а не навпоки . Та як що Україна піде на загострення , то Поляки теж почнуть вередувати , як приклад зупинять поставки вооруженія . Зараз ви почнете Штати не дозволять та бла бла бла ...... Пляки теж кметливі , в центрах развонтаження почне пропадати єлектрика , профілактичні роботи , зміна напрямкив , путаніца в логістеці , рмонт дорогі , свята та таке інше . Вот скажить будь ласка воно вам потрібно
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27.09.2023 22:08 Відповісти
https://biz.censor.net/user/459813 Суд Олександр , Польша можливо і проіграє . Але в цілому проіграє Украіна , четайте више , чому . І повірте мені по опиту спілкування с Поляками , так воно і буде . Ми вже в одному питанні шли на попятну , це торкається тількі мені . Це довга історія .
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27.09.2023 22:14 Відповісти
ой вей, то что поляки твари никто и не сомневается .
Остановить они конечно могут , только кто им разрешит .
Это примерно так-же как Израиль захочет повоевать с Саудовской Аравией.
Когда на кону геополитика -то такие страны как Украина, Израиль или Польша их интересы вторичны.
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27.09.2023 22:27 Відповісти
Україна відстоює свої державні інтереси. У цивілізованому світі нормально судитися заради верховенства права. Не нормально ворогувати із-за дурості популіста дуди якому вкрай потрібно переобратися і для цього він використовує всі методи.
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28.09.2023 09:49 Відповісти
"Польща вимагає від України відкликати позов до СОТ"... а Україна вимагає від польщі просто виконувати домовленості як цивілізована країна, а не бикувати по бєспрєдєлу!
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28.09.2023 09:51 Відповісти

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