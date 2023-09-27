Україні треба вирощувати більше продукції, ніж потрібно для внутрішнього споживання, – Мінагрополітики

Для стабільності продовольчої безпеки Україні необхідно вирощувати набагато більше продукції, ніж потрібно для внутрішнього споживання, та забезпечувати економічну доступність цієї продукції для споживача. В Україні для цього є всі ресурси.

Про це заявив перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький під час онлайн-форуму.

Ще одним важливим фактором, за словами Висоцького, є стабільність експорту агропродукції.

"Вирощувати стільки, скільки ми споживаємо, – економічно невигідно. Це створюватиме високу вартість продукції, а значить вона не буде доступною українцеві. Важливо також пропрацьовувати й розвивати ланцюги для експорту. Всі ці аспекти є невід'ємною частиною продовольчої безпеки", – сказав Висоцький.

Він нагадав, що до початку повномасштабної війни Мінагрополітики на законодавчому рівні передало всі землі в межах громад у комунальну власність. Це дозволило створити базовий ресурс, який сьогодні дає можливість територіальним громадам вирощувати с/г продукцію і забезпечувати, як власну продовольчу безпеку, так і країни в цілому.

Раніше в Мінагрополітики повідомляли, що Україна в сезоні 2023/2024 готова відправити на світові ринки понад 56 млн тонн продовольства.