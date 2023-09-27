Швейцарські банки Credit Suisse і UBS могли допомагати росіянам обходити санкції, – Мін’юст США

Міністерство юстиції США активізувало розслідування проти швейцарських банків Credit Suisse Group і UBS Group AG у зв’язку з ймовірними порушеннями, які дозволили російським клієнтам уникнути санкцій.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Співрозмовники агентства відзначають, що справа, яка почалася з інформаційних запитів на початку цього року, переросла у повномасштабне розслідування, у центрі якого опинився швейцарський банк Credit Suisse.

Міністерство юстиції США поінформувало американських юристів UBS про ймовірне порушення санкцій з боку Credit Suisse після того, як UBS придбала свого меншого конкурента в червні. За словами одного із співрозмовників, Міністерство юстиції також вивчає можливі порушення законодавства в UBS.

За словами джерел, розслідування все ще знаходиться на ранній стадії.

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Як повідомлялося, у березні Міністерство юстиції США просило Credit Suisse і UBS надати інформацію про те, як банки обробляли рахунки клієнтів, які потрапили під санкції, протягом останніх кількох років.

Розслідування охоплює як санкції, запроваджені після вторгнення Росії в Україну в 2022 році, так і попередні обмеження, запроваджені після анексії Криму в 2014 році, стверджують джерела Bloomberg. За останнє десятиліття США внесли до чорного списку більше тисячі багатих росіян.

У приватних розмовах посадовці США висловлювали розчарування тим, що Швейцарія робить недостатньо для застосування санкцій проти Росії та боротьби з відмиванням грошей, що допомагає Кремлю підтримувати свою економіку.

США вказують на відмову Швейцарії приєднатися до багатосторонньої цільової групи, яка переслідує незаконні російські холдинги, і попереднє рішення розморозити деякі активи у гучній корупційній справі, пов’язаній із Кремлем.

До вторгнення РФ в Україну Credit Suisse була добре відома тим, що обслуговувала багатих росіян, керуючи їхніми активами на суму понад $60 мільярдів. До моменту вторгнення в лютому 2022 року ця цифра впала до $33 мільярдів.

Розслідування США щодо порушень санкцій у минулому призводили до великих штрафів. У 2014 році BNP Paribas SA у 2014 році визнав себе винним у порушенні санкцій США щодо Судану та погодився виплатити $8,97 мільярда.