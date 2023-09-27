Розікрали 88 мільйонів на ремонті офісу Держміграції: Суд відпустив підозрюваного під заставу у 800 тисяч гривень

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визначив запобіжний захід у вигляді застави на суму 805,2 тис. грн колишньому начальнику Управління ресурсно-господарського забезпечення та капітального будівництва Державної міграційної служби, якого підозрюють у причетності до заволодіння понад 88 млн грн державного органу.

Як повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), суд задовольнив клопотання прокурора частково.

"805 200 грн – це максимальний розмір, передбачений законом для цього злочину", – зазначається у повідомленні.

Також на підозрюваного поклали низку обов'язків, у тому числі він має утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками, а також здати на зберігання закордонні паспорти і носити електронний браслет.

У САП не вказують прізвище фігуранта, проте, за інформацією видання "Слово і діло", йдеться про Володимира Вакалюка. Саме він обіймав цю посаду на час інкримінованих подій.

Нагадаємо, 21 вересня НАБУ і САП повідомили про підозру ексзаступнику голови ДМС, ексначальнику управління служби та бізнесмену-громадянину РФ у справі про заволодіння бюджетними коштами на суму понад 88 млн грн.

За даними слідства, у 2015 році Міграційна служба отримала від держави будівлю у центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу служби. Бізнесмен, який тривалий час перебував у "дружніх" стосунках з представниками ДМС та іншими можновладцями, організував тривалу схему розкрадання бюджетних коштів на облаштуванні цієї будівлі з використанням підконтрольних осіб у структурі міграційної служби.

Злочинна група протягом кількох років заволодівала бюджетними коштами шляхом завищення вартості виконаних робіт, оформлення "порожніх актів" та дублювання робіт. Як наслідок реконструкція будівлі центрального офісу ДМС до теперішнього дня не завершена, комп’ютерні комплекси із відповідним програмним забезпеченням існують лише на "папері", а відповідальні за реконструкцію компанії "згорнулись". В результаті реалізації схеми, бюджету заподіяно збитків на суму понад 88 млн грн.