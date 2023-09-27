"Заходів вжито, а ціни ростуть": Путін розкритикував свій уряд через зростання цін на бензин і дизпаливо

Російський президент Владімір Путін розкритикував дії уряду, які не змогли зупинити зростання цін на бензин і дизпаливо на АЗС.

Про це він заявив під час наради з російськими урядовцями, повідомляє пресслужба Кремля.

Він зауважив, що після запровадження заборони на експорт нафтопродуктів біржові ціни на паливо у Росії зменшились, але роздрібні ціни продовжують зростати.

"У вересні, за даними Міжнародної біржі у Петербурзі, вартість 1 літра бензину АІ-92 зросла на 8 рублів. Ми 21 числа запровадили ці заборони – на експорт бензину та "дизельки". Начебто зниження спостерігається на біржі, а за вчорашній день у роздробі літр бензину АІ-92 – 51,6 рубля, до 21-го числа був 49,7 – тобто ціна зростає в роздріб. Заходів вжито, а ціни зростають", – констатував Путін.

Він також розкритикував дії уряду, спрямовані на забезпечення паливом російських аграріїв.

"Те саме стосується і сільгоспвиробників. Я вам казав і вчора, і сьогодні вже казав, у деяких регіонах люди їздять – умовно, звичайно, "їздять", – купують "дизельку" у сусідніх регіонах, бо в них нічого не знижується. А в окремих регіонах навіть підросла ціна на дизельку, підросла", – обурився Путін.

Він також доручив уряду "тісніше працювати" з нафтопереробними компаніями у цьому питанні.

"Розраховуватимемо на те, що запропоновані заходи спрацюють, і з компаніями треба щільніше працювати, ми вже з вами говорили, щоб вони також і свою відповідальність розуміли. Зрозуміло, що економіка компаній і для нас важлива, це курка, яка приносить золоті яйця, це зрозуміло, ми повинні дбайливо ставитися до них, все зрозуміло. Проте реагувати на події, що відбуваються, я б просив вас більш оперативно", – закликав Путін.

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Як повідомлялося, минулого тижня російський уряд запровадив тимчасову заборону на експорт автомобільного бензину та дизельного палива через рекордне зростання цін на внутрішньому ринку.

Запроваджена Росією тимчасова заборона не стосується постачання нафтопродуктів до країн ЄАЕС (крім Росії туди входять Казахстан, Білорусь, Вірменія та Киргизія), а також до Абхазії та Південної Осетії.

Нагадаємо, ціни на бензин у Росії зростають з весни. Тоді голова Мінфіну РФ Антон Сілуанов повідомив про плани знизити вдвічі компенсації нафтовим компаніям за постачання палива на внутрішній ринок (паливний демпфер) з 60 млрд до 30 млрд рублів на місяць. Наприкінці липня президент Володимир Путін підписав відповідні поправки до Податкового кодексу.

15 вересня біржові ціни бензин А-92 вперше перевищили 70 тис. рублів за тонну. Також рекордно дорожчали бензин А-95 та дипаливо.