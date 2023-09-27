В Україну їде генеральний інспектор від Пентагону

Міністерство оборони США направить в Україну генерального інспектора для нагляду за використанням міжнародної допомоги, яку надає американський уряд.

Генеральній інспектор Роберт Сторч почне роботу з 18 жовтня, він вже підписав меморандум про співпрацю з директором НАБУ Семеном Кривоносом, повідомляється на сайті антикорупційного бюро.

"Документ передбачає проведення спільних заходів з метою виявлення та превенції корупційних правопорушень, які впливають на допомогу від Сполучених Штатів", – зазначається у повідомленні.

Очікується, що під час роботи в Україні Роберт Сторч співпрацюватиме з наглядовими органами Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і Державним департаментом. Посадовець контролюватиме надходження допомоги, яку Вашингтон направляє Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомлялося, раніше адміністрація президента США Джо Байдена призначила спеціальною представницею з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер – досвідчену держслужбовицю і колишню міністерку торгівлі.