Заволодіння аеропортом "Одеса": Суд відмовився випустити одеського бізнесмена Кауфмана із СІЗО

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовилася задовольнити скарги захисту і залишила у силі запобіжний захід для одеського бізнесмена Бориса Кауфмана у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 268,4 млн грн.

Відповідне рішення колегія суддів ухвалила 27 вересня, розглянувши апеляційні скарги сторони захисту на ухвалу слідчого судді від 7 вересня, повідомляє пресслужба ВАКС.

"За результатами розгляду колегія суддів залишила без задоволення апеляційні скарги сторони захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає", – зазначається у повідомленні.

Зазначається, що бізнесмен підозрюється у причетності до незаконного заволодіння майном КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" та до присвоєння 2,5 млрд грн доходу від його діяльності (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

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Як повідомлялося, 7 вересня ВАКС обрав запобіжний захід Борису Кауфману у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 268,4 млн грн застави.

Його бізнес-партнер і ще один підозрюваний у цій справі Олександр Борухович (раніше мав прізвище Грановський) залишається на волі – суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120,78 млн грн.

Нагадаємо, за даними слідства, ще у 2011 році два відомих одеських бізнесмена організували схему заволодіння майном КП "Міжнародний аеропорт "Одеса". Для цього зареєстрували ТОВ, яке мало заснувати спільне товариство з Одеською міською радою (ОМР), з розподілом часток 75% і 25% відповідно, з метою отримання у власність та подальшої приватизації майнового комплексу аеропорту вартістю близько 118 млн грн.

При цьому отримане у спільне користування майно аеропорту не підлягало приватизації, оскільки мало загальнодержавне значення, забезпечувало виконання функцій прикордонного і митного контролю. Крім того, понад 535 одиниць основних засобів з 2488 переданих були аеродромними об’єктами, що забезпечують безпеку польотів та не могли бути відчуженими в принципі.

Крім того, за договором "інвестори" зобов’язувались внести статутний капітал у розмірі 355 млн грн, побудувати новий термінал і злітно-посадкову смугу. Проте більша частина внесених коштів через дії учасників схеми стала предметом застави та була заблокована банком, тобто не підлягала використанню. Новий термінал збудували за кредит, взятий під заставу майнового комплексу аеропорту, а злітно-посадкову смугу не починали будувати взагалі.

За оцінкою слідства, в результаті реалізації схеми, її учасники заволоділи майном аеропорту на суму 118 млн грн та доходами від його діяльності у сумі понад 2,5 млрд грн.

Справжніми власниками аеропорту Одеси називали бізнесменів Олександра Грановського і Бориса Кауфмана, хоча офіційно вони це заперечували.