Підсанкційного мільйонера Фукса знайшли у Лондоні, повертатися в Україну він поки що не планує. ВIДЕО

Підсанкційний бізнесмен Павло Фукс, якого СБУ підозрює у масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами України та систематичному ухиленні від сплати податків, живе у Лондоні.

Про це йдеться у розслідуванні "Української правди" "Батальйон "Лондон".

Фукс розповів журналістам, що планує повернутися до України лише після закінчення війни, оскільки тоді "відкриється вікно можливостей" для ведення бізнесу. За його словами, він має у Британії посвідку на проживання з 2017 року.

Фукс запевнив, що за півтора роки не бачився у Лондоні з жодними українськими політиками, чи бізнесменами. Він також розповів, що не займається бізнесом у Великій Британії, а дбає про сім’ю і виховує дітей.

Як повідомлялося, у травні 2023 року СБУ повідомила Фуксу про підозру у масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами України та систематичному ухиленні від сплати податків.

Раніше Фукс також мав російське громадянство, від якого відмовився у червні 2021 року. Про це повідомив про це після того, як РНБО запровадила санкції проти нього і Дмитра Фірташа. Тоді ж бізнесмен також опублікував виписку з Федеральної податкової служби РФ, у якій сказано, що Павло Фукс не є платником податків у Росії.

Детальніше про бізнес Фукса в Україні читайте у матеріалах БізнесЦензора:

"Інвестор" із Москви: Що відомо про бізнес Павла Фукса в Україні та в чому його підозрює СБУ

"Колектор" із Москви: Що зможе конфіскувати держава у бізнесмена Фукса