На борги: "Укренерго" розраховує незабаром отримати 150 мільйонів євро від ЄБРР

НЕК "Укренерго" розраховує найближчими тижнями отримати фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку обсягом 150 млн євро.

"Ми плануємо найближчими тижнями отримати фінансування від ЄБРР близько 150 млн євро, щоб також частково спрямувати ці гроші на покриття наших боргів перед учасниками ринку", – повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький, передає Інтерфакс-Україна.

Перед цим Кудрицький повідомив, що борги учасників ринку перед компанією зараз становлять 60 млрд грн, а сама компанія винна їм приблизно 50 млрд грн (станом на 17 серпня Кудрицький говорив про 59 млрд грн і 50 млрд грн, – ред.).

"Існує ціла боргова спіраль. Нам заборгували постачальники, постачальникам заборгує "ГарПок" (ДП "Гарантований покупець", – ред.), "ГарПоку" заборгує "Енергоатом" і таке інше", – описав ситуацію голова "Укренерго".

Він пояснив, що компанія залучила "багато сотень мільйонів доларів і євро як грантову чи кредитну допомогу" і завдяки цьому частину цих боргів рефінансувала.

"Але наших здібностей залучати це фінансування недостатньо, щоб покрити всю цю боргову дірку", – сказав Кудрицький, зазначивши, що необхідні комплексні рішення.

Водночас на одному з брифінгів влітку він зазначав, що підвищення тарифів на е/е для населення (з 1 червня, – ред.), а також прайс-кепів на ринку е/е (з 1 липня, – ред.) має сприяти покращенню ситуації у загалом та початку взаєморозрахунків.