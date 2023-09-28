Індонезія заборонила використовувати соцмережі для торгівлі товарами та послугами

Індонезійська влада наклала заборону на використання соціальних мереж як платформу для реалізації товарів і послуг і продовжить працювати над регулюванням електронної торгівлі з метою захистити інтереси місцевих компаній.

Як пише CNBC, декількома днями раніше президент країни Джоко Відодо заявив, що конкуренція з боку соцмереж, що дозволяють придбати безліч різних, у тому числі іноземних, товарів, негативно позначається на продажах мікро-, малих і середніх підприємств у Індонезії, передає Інтерфакс-Україна.

Введена владою заборона стане позитивною подією для місцевих компаній, що спеціалізуються на електронній комерції, а також для сінгапурської Shopee – одного з провідних гравців у сфері інтернет-торгівлі у регіоні, вважають аналітики Citi.

Нові обмеження, як очікується, найсильніше торкнуться TikTok. Аудиторія платформи в країні становить 113 млн користувачів, лише трохи поступаючись головному – американському – ринку (116,5 млн).

Компанія поважає місцеві закони і сподівається, що при прийнятті анонсованих правил буде враховано їхній вплив на здатність більш ніж 6 млн продавців, які використовують TikTok Shop, забезпечити себе засобами існування, підкреслили в адміністрації соцмережі.

У червні генеральний директор компанії Шоу Цзи Чу оголосив, що TikTok збирається інвестувати мільярди доларів в Індонезію та Південно-Східну Азію загалом протягом наступних кількох років.