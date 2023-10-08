Більше 1800 робочих місць у галузях переробки: Кабмін зареєстрував ще два індустріальні парки

Кабінет міністрів України вніс до реєстру індустріальних (промислових) парків ще два парки – "ЕкоСтіл" на Дніпропетровщині та "Іскра" на Івано-Франківщині.

Як ідеться в повідомленні Міністерства економіки, обидва парки працюватимуть у переробній промисловості та створять загалом понад 1800 робочих місць.

Так, індустріальний парк "ЕкоСтіл", що працюватиме на території Новопільської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області, буде спеціалізуватися на виробництві продукції металургійного комплексу, металообробці, переробці відходів металургійного виробництва, будматеріалах, логістиці тощо.

У рамках роботи парку буде створено близько 900 робочих місць.

Серед напрямків роботи індустріального парку "Іскра", створення якого ініційоване Підгайчиківською сільрадою (Коломийський район Івано-Франківської області), виробництво харчових продуктів, текстильне виробництво, оброблення деревини тощо. Також на території парку зможуть працювати підприємства, які виготовляють вироби з деревини та корку, меблі, металеві вироби, машини та устаткування.

Планується, що завдяки роботі парку буде створено біля 950 робочих місць.

Таким чином до реєстру індустріальних парків уже включено 67 парків.

Раніше повідомлялося, що Кабмін дозволив бюджетне фінансування для створення індустріальних парків.