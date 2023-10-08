Європа увійде в опалювальний сезон із рекордними запасами газу в сховищах
Європа увійде в зимовий опалювальний сезон із рекордною кількістю газу в сховищах, захистивши регіон від загрози дефіциту та повторення високих цін минулого року.
Як пише Reuters, згідно з даними Gas Infrastructure Europe, 30 вересня запаси газу в Європейському Союзі та Великій Британії склали 1096 терават-годин (ТВт-год).
На дату завершення основного літнього сезону поповнення апаси були на +172 ТВт-год (+19%, або +1,59 стандартного відхилення) вище середнього сезонного значення за попередні десятиріччя.
Сховища були заповнені на 96%, що є другим найвищим показником після 2019 року, у порівнянні з десятирічним сезонним середнім показником у 87%.
Високий рівень стартових запасів у поєднанні з новими терміналами для імпорту СПГ і деякою кількістю додаткового газу, що зберігається в Україні, повинні забезпечити комфортні запаси незалежно від погоди взимку 2023/2024 років.
За останнє десятиліття найбільше падіння взимку становило -782 ТВт-год із середнім показником лише -588 ТВт-год, тому регіон повинен мати можливість пережити зиму, не побоюючись дефіциту.
Зазначається, що ціни на газ залишаються високими порівняно з роками до вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. У реальному вираженні ціни приблизно на 55% вищі за середні за 2010-2020 роки.
Вищі за звичайні температури в поєднанні з різким скороченням промислового споживання та високими цінами для обмеження використання газу електрогенераторами та іншими призвели до того, що регіон отримав надзвичайно високі запаси.
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