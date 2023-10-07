БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
3 603 4

Скасування фіксованого курсу гривні: Нацбанк збільшив чистий продаж валюти за тиждень до $1,1 мільярда

доллар,курс,долар

Чистий продаж доларів Національним банком у перший тиждень жовтня та після переходу до режиму керованої гнучкості курсу, зріс до $1,15 млрд з $617,1 млн тижнем раніше.

Про це повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний у Facebook.

"Чи багато це? Однозначно так. Але чи завелика ця плата за відмову від фіксації курсу та уникнення кризових наслідків від тривалого збереження цього режиму? Точно ні", – зазначив він.

Як позитив Пишний зазначив, що щодня обсяг інтервенцій з продажу валюти знижувався.

"Майже половину з наведеного обсягу було продано в перший день після переходу до керованої гнучкості курсу.

Надалі попит поступово зменшувався, а в четвер і п'ятницю чистий продаж валюти НБУ був навіть нижчим, ніж у середньому за день у вересні, тобто до переходу до керованої гнучкості курсу", – уточнив голова Нацбанку.

Він також зазначив, що за результатами п'ятниці гривня на міжбанку навіть дещо зміцнилася – на 0,1%, до 36,5827 грн/$1, тоді як з кінця липня 2022 року та до 3 жовтня Нацбанк утримував офіційний курс 36,5686 грн/$1 .

Крім того, цього тижня НБУ придбав $12,1 млн – востаннє стільки він купував наприкінці червня. Як пише Інтерфакс-Україна, за даними учасників ринку, центробанк придбав цю валюту наприкінці дня у четвер, утримавши гривню від зайвого зміцнення.

Пишний також наголосив, що на готівковому валютному ринку все стабільно: немає ані значних коливань, ані ажіотажного попиту.

Загалом за тиждень долар в обмінниках подорожчав лише приблизно на 13 копійок – до рівня 38,13 грн/$1, хоча у день зміни режиму його курс сягав 38,3 грн/$1.

"Починаючи з середи тривожність на ринку повільно згасає. Очікуємо, що вона остаточно вщухне вже найближчими днями", – підсумував голова НБУ.

Як повідомлялося, чистий продаж Нацбанку у вересні зріс до $2,69 млрд з $2,36 млрд у серпні і $1,93 млрд у липні, а міжнародні резерви за минулий місяць зменшилися на 1,7% – до $39,7 млрд.

Загалом із початку цього року НБУ придбав на ринку $208 млн, тоді як продав $20,62 млрд.

Автор: 

валюта (2170) курс (1500) НБУ (9287) продаж (2065)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якийсь жах, профанство. Зливати валюту такими маштабами, ніякої допомоги не вистачить.
показати весь коментар
07.10.2023 13:55 Відповісти
ти профан. Допомога союзників якраз призначена для підтримання нац. валюти, щоб ми могли дешево імпортувати те чого в нас немає, наприклад зброя і паливо. Дякуючи союзникам у нас в резерві історичний максимум!!!! А попит на валюту різко збільшився ТІЛЬКИ через ******** клоунів які кожен день вилазят з заявами про курс 41.
показати весь коментар
07.10.2023 14:21 Відповісти
Кому ти втикаєш свої байки недолугий профан. І для чого? Якщо б Україна на зброю за півтора роки витратила на імпорт зброї $42 млрд які бездарно злив НБУ хрін знає куди - фронт сьогодні був в інших координатах.
показати весь коментар
07.10.2023 14:37 Відповісти
де ти найдеш зброю на 42 млрд ти хоть думаєш головою?? майже вся допомога Союзників - це не гроші, а НБУ взагалі таким не займається
показати весь коментар
07.10.2023 15:56 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 