США готують новий пакет військової допомоги для України на $200 мільйонів, – Reuters

Наступного тижня адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про новий пакет військової допомоги для України. Пентагон продовжує витрачати кошти, виявлені через багатомільярдну бухгалтерську помилку.

Про це пише Reuters з посиланням на американських чиновників.



Ці кошти дозволяють адміністрації Байдена надсилати Києву зброю, матеріали та боєприпаси, незважаючи на виключення нової допомоги Україні з тимчасового законопроєкту про витрати, прийнятого Палатою представників минулими вихідними для уникнення шатдауну.



Байден просив Конгрес затвердити ще $24 млрд для України, які, як сподівалися прихильники Києва – як республіканці, так і демократи – могли б стати законом як частина законопроєкту про витрати. Запит все ще перебуває на розгляді.



Склад наступного пакета допомоги зброєю все ще формується і має бути оголошений на 16-му засіданні Контактної групи з питань оборони в Брюсселі, де ключовою темою буде допомога у сфері безпеки, повідомили офіційні особи.



Очікується, що вартість допомоги становитиме близько $200 млн і може включати аналогічні боєприпаси і наземні транспортні засоби, які були в останніх пакетах допомоги.



Байден пообіцяв поповнити запаси зброї, відправленої в Україну. Справжня вартість доставки озброєнь оцінюється після того, як буде придбана заміна.