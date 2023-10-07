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Новини
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США готують новий пакет військової допомоги для України на $200 мільйонів, – Reuters

байден

Наступного тижня адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про новий пакет військової допомоги для України. Пентагон продовжує витрачати кошти, виявлені через багатомільярдну бухгалтерську помилку.

Про це пише Reuters з посиланням на американських чиновників.

Ці кошти дозволяють адміністрації Байдена надсилати Києву зброю, матеріали та боєприпаси, незважаючи на виключення нової допомоги Україні з тимчасового законопроєкту про витрати, прийнятого Палатою представників минулими вихідними для уникнення шатдауну.

Байден просив Конгрес затвердити ще $24 млрд для України, які, як сподівалися прихильники Києва – як республіканці, так і демократи – могли б стати законом як частина законопроєкту про витрати. Запит все ще перебуває на розгляді.

Склад наступного пакета допомоги зброєю все ще формується і має бути оголошений на 16-му засіданні Контактної групи з питань оборони в Брюсселі, де ключовою темою буде допомога у сфері безпеки, повідомили офіційні особи.

Очікується, що вартість допомоги становитиме близько $200 млн і може включати аналогічні боєприпаси і наземні транспортні засоби, які були в останніх пакетах допомоги.

Байден пообіцяв поповнити запаси зброї, відправленої в Україну. Справжня вартість доставки озброєнь оцінюється після того, як буде придбана заміна.

Автор: 

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Чесно кажучи, бере лютий сором, коли керівництво США, незважаючи на складну ситуацію в американському політикумі напередодні виборів, шукає будь-яку можливість, щоб допомогти Україні, а офісно-преЗЕдентський кагал, на чолі з зе-лідором/єрмаком, незважаючи на те, що вони проє@лі все, що лише можливо, шукає 24/7 можливість вкрасти у власної воюючої країни, у власного народу, у власної армії, мільярди доларів. І тут постає питання - хто в Україні президент? Байден, який допомагає Україні не дивлячись ні на шо? Чи "зеленсько-єрмак", який краде не дивлячись ні на що? І накойхєр нам ота зе-гидота, яка лише мародерить країну та народ, який вона здурила та нає@ла у 2019, щоб врешті-решт злити москалоті Україну? ПреЗЕдент та його ОП мають відповідати перед українським народом за все, що накоїли з 2019 ...
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07.10.2023 20:27 Відповісти

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