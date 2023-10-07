Mastercard і Visa зменшать міжбанківську комісію до кінця повномасштабної війни: пояснення від АМКУ

Антимонопольний комітет під час засідання 5 жовтня дозволив компаніям Mastercard та Visa зменшити розмір внутрішньодержавних міжбанківських комісій.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що зміни, які вносять до узгоджених дій, здійснюються відповідно до додаткової угоди № 2 до меморандуму компаній з Нацбанком, яка передбачає, що компанії погодилися здійснити перегляд граничного розміру ставок внутрішньодержавних міжбанківських комісій відносно споживчих платіжних реквізитів за наступним графіком:

на період дії воєнного стану: починаючи з 1 вересня 2023 року, але не раніше наступного робочого дня після закінчення 14 календарних днів після дати отримання дозволу Комітету відповідно до закону про конкуренцію, до наступного робочого дня після закінчення 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану: ≤ 0,7%;

починаючи з 1 вересня 2023 року, але не раніше наступного робочого дня після закінчення 14 календарних днів після дати отримання дозволу Комітету відповідно до закону про конкуренцію, до наступного робочого дня після закінчення 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану: ≤ 0,7%; починаючи з наступного робочого дня після закінчення 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану, Mastercard і Visa встановлять граничні розміри ставок внутрішньодержавних міжбанківських комісій для внутрішньодержавних операцій з використанням споживчих платіжних облікових реквізитів на рівні, передбаченому додатком до Меморандуму на період, починаючи з 1 липня 2023 року (≤ 0,9%).

Як наголосили в АМКУ, запропоновані зміни до узгоджених дій стосуються лише подальшого тимчасового зменшення максимального граничного розміру ставки міжбанківської комісії на період воєнного стану, та повернення до чинних умов Меморандуму після завершення воєнного стану.

"Впровадження подальшого зниження рівня міжбанківської комісії – це спроба державних органів та інших представників галузі відповісти на запит про допомогу торгових мереж, які зазнали істотних економічних втрат, спричинених війною.

Заплановані зміни до узгоджених дій спрямовані на встановлення ефективного та збалансованого граничного розміру ставок міжбанківських комісій з урахуванням інтересів усіх учасників ринку в умовах воєнного стану", – йдеться у повідомленні.

Очікується, що ці зміни дозволять торговим мережам зберегти чинний рівень цін для кінцевого споживача. Також це рішення сприятиме розвитку малих і середніх підприємців, та загалом економічному розвитку України, підкреслили в Комітеті.

"Заявлені зміни до узгоджених дій не призводять до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції на товарних ринках України, тому Комітет дозволив їх", – підсумували в АМКУ.

Нагадаємо, у травні 2021 року Нацбанк спільно з платіжними системами Visa та Mastercard підписали Меморандум про сприяння конкурентному платіжному ринку в Україні, який передбачав поступове зниження граничного розміру ставок внутрішньодержавних міжбанківських комісій (інтерчейндж).

Так вони відреагували на ухвалення Верховною Радою у першому читанні законопроєкту №4178, згідно з яким розмір комісії інтерчейндж пропонувалося знизити до 0,3% у 2022 році, що відповідає рівню комісій у ЄС.

Згідно із меморандумом ставки комісій інтерчейндж планувалося поетапно знизити:

з 1 липня 2021 року – до не більше 1,2%;

з 1 липня 2022 – до не більше 1%;

з 1 липня 2023 – до не більше 0,9%;

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Visa та MasterCard з 1 березня 2022 року тимчасово скасували всі місцеві транзакційні комісії для українських банків та обнулили інтерчейндж. Однак вже за кілька місяців міжнародні платіжні системи відновили стягнення комісій. З червня минулого року ставку інтерчейндж підвищили до 0,3%, з вересня – до 0,7%. У грудні платіжні системи Visa і Mastercard ненадовго підвищили interchange до 1%, але Мінекономіки попросило не змінювати ставку на період блекаутів.

Із 1 липня 2023 року комісію інтерчейндж мали таки підвищити до 0,9%.