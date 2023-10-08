Можна взаємодіяти текстом, голосом або зображеннями: Google об’єднує свого голосового помічника з чат-ботом Bard

Американська Google представила цифрового помічника Assistant with Bard на основі штучного інтелекту. Новий продукт є комбінацією Google Assistant, доступного користувачам смартфонів за командою "Окей, Google", і генеративного (здатного створювати контент, – ред.) чат-бота Bard.

Як ідеться в повідомленні компанії, з новим помічником можна взаємодіяти текстом, голосом або зображеннями, передає Інтерфакс-Україна.

"Генеративний ШІ відкриває нові можливості для створення інтуїтивнішого, розумнішого особистого цифрового помічника. Такого, з яким можна спілкуватися не тільки голосом, який розуміє вас, адаптується до вас і вирішує ваші завдання по-новому", – сказано в повідомленні.

"Ми вважаємо, що цифровий помічник має ще більше полегшити виконання важливих і не дуже завдань із вашого списку справ – наприклад, запланувати поїздку, знайти інформацію, яка загубилася десь у "Вхідних", скласти список покупок для вечірки на вихідних або написати повідомлення. Все, що зробив би справжній асистент", – зазначили в компанії.

Assistant with Bard буде інтегровано з деякими сервісами Google, зокрема Gmail та Docs. Власники мобільних пристроїв на базі Android та iOS зможуть почати ним користуватися найближчими місяцями.

Раніше повідомлялося, що компанія DeepMind, що належить до Google, використала штучний інтелект для виявлення змін у ДНК людини, які можуть призвести до виникнення хвороб.