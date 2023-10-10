У колишнього гендиректора окупованої Запорізької АЕС Мурашова знайшли російський паспорт
У колишнього гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова, який зараз обіймає посаду головного інженера окупованої станції і живе у Києві, є громадянство Росії.
За даним видання hromadske, після окупації Криму у 2014 році Ігор Мурашов щонайменше тричі відвідував півострів і під час однієї з таких поїздок він став громадянином РФ.
За даними автоматизованої системи "Роспаспорт", російський паспорт Мурашов отримав 23 вересня 2014 року в окупованому Севастополі.
У системі "Роспаспорт" збереглася заява Мурашова на отримання російського паспорта. У ній вказана підставою для набуття громадянства вказана стаття 5 несумісного з міжнародним правом договору "Між РФ та Республікою Крим". За цією статтею росія визнавала громадян України та осіб без громадянства, які на момент анексії постійно проживали на півострові, своїми громадянами.
Тоді ж російський паспорт отримав батько Мурашова, нині покійний.
Система "Роспаспорт" показує, що паспорт Мурашова досі "дійсний", хоча він мав би замінити документ у 2021 році, коли йому виповнилося 45. Оскільки Мурашов цього не зробив, у базі МВС РФ цей паспорт уже відображається як "недійсний".
Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв зазначає, що недійсність російського паспорта не означає втрату громадянства РФ. Несвоєчасна заміна паспорта в Росії карається лише штрафом.
Сам Мурашов стверджує, що заяву на отримання російського громадянства він не писав, але припускає, що паспорт РФ на нього міг за хабар оформити його батько, який мав проросійські погляди.
Він також визнав, що відвідував Крим після окупації, тому що у його батьків була там придбана у 2009 році квартира.
Журналіст видання Bellingcat Христо Грозєв вважає версію головного інженера ЗАЕС малоймовірною: "Я дізнавався, чи можна оформити паспорт без присутності людини, але за таке ніхто не береться. Теоретично він міг знайти такого корупціонера, але там є біометрія, тому я не розумію, як це можна було зробити в такий спосіб".
Як повідомлялося, 30 вересня 2022 року російські військові затримали генерального директора окупованої Запорізької АЕС Ігоря Мурашова дорогою від станції до Енергодара. Після втручання МАГАТЕ його звільнили 3 жовтня, дозволивши вийти на підконтрольну Україні територію. Нині Ігор Мурашов працює головним інженером на Запорізькій АЕС.
За даними української розвідки, на Запорізькій АЕС вже працювали спеціалісти "Росатома". Проте наразі доказів співпраці Ігоря Мурашова з росіянами немає.
Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року. Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів.
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Того что все шпионы против Украины есть граждане рф?
Нет. Это не совпадение.
Не все кацапы шпионы, но все шпионы- кацапы.
Да, кацапы внутри Украины сдают ее врагу. Расейской *********
Керівництво "Антонова" треба перевірити також.
Іди, дик, за руським кораблем.
курчат по восени рахують
Після Перемоги буде разбір усіх полетів та залетів.
Це було з Голдой Маер.
Це було з Черчелем.
Так буде з Натаньяху в Ізраїлі.
Так буде і з Зеленський в Україні.
І велика частина "громадян" зовсім не проти мати інші громадянств. Тому і не вирішується.
Без усяких поганих натяків.
Нам офіційно кажуть - з ними погано поводяться. Тоді (на вибір): усі вони наші шпигуни під прикриттям; усі громадяни рф; їм платять захмарні гроші; вони хохли; вони полонені.
Чорновіл В. попереджав Українців про цю «ЕПІДЕМІЮ окацаплення», але ж його не хотіли комуністи та камсамольці чути, а потім, Чорновола В., зкацаплені в СБУ під контролем КГБ і УБИЛИ…!! Кучма з литвином та табачником сівковичем деркачами, вкурсі цього злочину!! Добре, що покійний Марчук, був у тісному контакті із Західними Партнерами…, тому вони знають це убивство!
Кріпосних московитів, тягне до мішєбратіяв, булгакова достоєвського толстого…, отак стануть навколішки перед барином, і бунтуючи стоять усе життя…
Я хочу закон по которому получение иностранного гражданства=автоматическое лишение Украинского . В том числе конфискация собственности которой иностранные граждане не имеют право владеть а так-же возврат государству зарплаты кторую он получал незаконно поскольку в госструктурах имеют право работать исключительно граждане Украины как и заниматься политдеятельностью. и от Парламента Украины останется макимум 50 человек)))