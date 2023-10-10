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Новини
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У колишнього гендиректора окупованої Запорізької АЕС Мурашова знайшли російський паспорт

заес,мурашов

У колишнього гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова, який зараз обіймає посаду головного інженера окупованої станції і живе у Києві, є громадянство Росії.

За даним видання hromadske, після окупації Криму у 2014 році Ігор Мурашов щонайменше тричі відвідував півострів і під час однієї з таких поїздок він став громадянином РФ.

За даними автоматизованої системи "Роспаспорт", російський паспорт Мурашов отримав 23 вересня 2014 року в окупованому Севастополі.

У колишнього гендиректора окупованої Запорізької АЕС Мурашова знайшли російський паспорт 01

У системі "Роспаспорт" збереглася заява Мурашова на отримання російського паспорта. У ній вказана підставою для набуття громадянства вказана стаття 5 несумісного з міжнародним правом договору "Між РФ та Республікою Крим". За цією статтею росія визнавала громадян України та осіб без громадянства, які на момент анексії постійно проживали на півострові, своїми громадянами.

У колишнього гендиректора окупованої Запорізької АЕС Мурашова знайшли російський паспорт 02

Тоді ж російський паспорт отримав батько Мурашова, нині покійний.

Система "Роспаспорт" показує, що паспорт Мурашова досі "дійсний", хоча він мав би замінити документ у 2021 році, коли йому виповнилося 45. Оскільки Мурашов цього не зробив, у базі МВС РФ цей паспорт уже відображається як "недійсний".

Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв зазначає, що недійсність російського паспорта не означає втрату громадянства РФ. Несвоєчасна заміна паспорта в Росії карається лише штрафом.

Сам Мурашов стверджує, що заяву на отримання російського громадянства він не писав, але припускає, що паспорт РФ на нього міг за хабар оформити його батько, який мав проросійські погляди.

Він також визнав, що відвідував Крим після окупації, тому що у його батьків була там придбана у 2009 році квартира.

Журналіст видання Bellingcat Христо Грозєв вважає версію головного інженера ЗАЕС малоймовірною: "Я дізнавався, чи можна оформити паспорт без присутності людини, але за таке ніхто не береться. Теоретично він міг знайти такого корупціонера, але там є біометрія, тому я не розумію, як це можна було зробити в такий спосіб".

Читайте також: Україна постачала дизпаливо на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС, – Галущенко

Як повідомлялося, 30 вересня 2022 року російські військові затримали генерального директора окупованої Запорізької АЕС Ігоря Мурашова дорогою від станції до Енергодара. Після втручання МАГАТЕ його звільнили 3 жовтня, дозволивши вийти на підконтрольну Україні територію. Нині Ігор Мурашов працює головним інженером на Запорізькій АЕС.

За даними української розвідки, на Запорізькій АЕС вже працювали спеціалісти "Росатома". Проте наразі доказів співпраці Ігоря Мурашова з росіянами немає. 

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.  Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів.

Автор: 

громадянство (133) росія (14240) Енергоатом (1201) Запорізька АЕС (344)


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Топ коментарі
+31
Разминирование, отвод частей с оборонных рубежей, прокладка новых дорог в Чернобыльской зоне, расформирование или передислокация частей в ключевых точках, срыв оборон закупок и остановка производителей оружия и боеприпасов, разворовывание резерва ГСМ, игнорирование предупреждений США и отказ от подготовки к вторжению, и прочее, прочее, прочее. Как назвать весь этот пазл?
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10.10.2023 16:41
+27
И скажите что это случайное совпадение, а не целенаправленная работа по сдаче страны врагу.
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10.10.2023 16:35
+20
А по ОПі перевірити у скількох є кацапські паспорти не хочуть?
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10.10.2023 16:41
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Всі шпигуни заслані🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
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10.10.2023 16:32 Відповісти
Педостаточно
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10.10.2023 17:45 Відповісти
И скажите что это случайное совпадение, а не целенаправленная работа по сдаче страны врагу.
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10.10.2023 16:35 Відповісти
Разминирование, отвод частей с оборонных рубежей, прокладка новых дорог в Чернобыльской зоне, расформирование или передислокация частей в ключевых точках, срыв оборон закупок и остановка производителей оружия и боеприпасов, разворовывание резерва ГСМ, игнорирование предупреждений США и отказ от подготовки к вторжению, и прочее, прочее, прочее. Как назвать весь этот пазл?
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10.10.2023 16:41 Відповісти
коханець
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10.10.2023 17:43 Відповісти
этот пазл называется - сдать страну врагу за три дня без боя !!и это всем людям с мозгами давно понятно .. пока только непонятно как избавить страну от этих ********* во время войны ., пототу шо они щас главные борцуны !!
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11.10.2023 07:46 Відповісти
« Случайное Совпадение» чего?

Того что все шпионы против Украины есть граждане рф?
Нет. Это не совпадение.

Не все кацапы шпионы, но все шпионы- кацапы.

Да, кацапы внутри Украины сдают ее врагу. Расейской *********
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10.10.2023 18:49 Відповісти
Принципи призначень керівників на стратегічні підприємства України залишаються як і в совку: головна вимога - кандидат повинен мати московитське громадянство, або жінку смердючу кацапку.
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10.10.2023 16:37 Відповісти
Там главный принцип-это покупка хлебной должности за деньги(иногда за миллионы долларов) и затем постоянные откаты контролирующим органам. Откаты с подрядов частников по завышенным ценам. Так работают любые государственные предприятия:от АЭС до детских садиков, ЖД,транспортных предприятий и больниц. Порочная раковая система которая 30 лет сьедает Украину и не оставляет шансов
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11.10.2023 08:44 Відповісти
А по ОПі перевірити у скількох є кацапські паспорти не хочуть?
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10.10.2023 16:41 Відповісти
А в Зелідора?
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11.10.2023 09:48 Відповісти
якось наша сбу відстає..., або їм зовсім не цікаво хто там і де з російським паспортом працює...
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10.10.2023 16:45 Відповісти
ФСБ філіал , а жОПа Ермака напряму звітують патрушеву
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10.10.2023 17:44 Відповісти
У Котіна ще перевірте, він теж був ген. директором Заес перед мурашовим, у нього 100% теж є паспорт рф
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10.10.2023 16:48 Відповісти
Заодно треба перевірити зезідента,його сім'я теж має нерухомість у криму.
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10.10.2023 16:59 Відповісти
Не треба перевіряти, у них є громадянство росії.
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10.10.2023 20:15 Відповісти
за влади Зєлі затримають усіх кого завгодно, аби тільки не дермаків-татарових-арахнід..
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10.10.2023 17:01 Відповісти
за влади Зєлі, Хоть когось!!!(, затримають, мабуть саме ЦЕ!, ви хотіли сказать,
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10.10.2023 18:27 Відповісти
Видно, що там все пройшло надто гладенько для окупантів.
Керівництво "Антонова" треба перевірити також.
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10.10.2023 17:06 Відповісти
В Херсоне куча народа получила паспорта рф в 2014 году. Ездили туда, писали какие-то заявления, что живут у близких родственников или снимают квартиру. Многие в итоге получали. А если есть там квартира, то вообще просто. Причем не все были прямо про-российскими и даже не понимали, зачем оно им надо. Украинская привычка брать всё, авось пригодится.
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10.10.2023 17:14 Відповісти
Дик, ти знаешь, до в Амеріка це означає « х&й»?

Іди, дик, за руським кораблем.
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10.10.2023 18:53 Відповісти
))))
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10.10.2023 17:17 Відповісти
Пора привчатися цьому мурашову кожного ранку під днище свого автомобіля заглядати.
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10.10.2023 17:18 Відповісти
сбу «перевіряє» всіх посадовців на посади керівників критичної інфраструктури
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10.10.2023 17:34 Відповісти
скоро к такой информации будут относиться как само собой разумеется
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10.10.2023 17:39 Відповісти
Нет ни одного лидера , кто взял -бы на себя ответственность и заявил , что Зеленский предатель , НИЗКИЙ ПОДОНОК И МРАЗЬ ! Что его необходимо срочно арестовать , во избежание ГЕНОЦИДА украинцев ! Вам мало ФАКТОВ ЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЙ ⁉️⁉️⁉️⁉️🤮🤮🤮🤮
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10.10.2023 17:52 Відповісти
Не истери.

курчат по восени рахують

Після Перемоги буде разбір усіх полетів та залетів.

Це було з Голдой Маер.
Це було з Черчелем.
Так буде з Натаньяху в Ізраїлі.
Так буде і з Зеленський в Україні.
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10.10.2023 18:57 Відповісти
Так так так ... і що там сталося з Голдою у 1973 р. ??
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10.10.2023 19:29 Відповісти
Думаю есть такие-но что это даст? Пока нет новых выборов-смысла об этом говорить никакого. Поднимать военный мятеж внутри воюющей страны-это будет ну очень большой подарок Путину. И где гарантия что наши Западные партнеры признают нового Президента выбранного в результате военного переворота? А добровольно обьявить досрочные выборы-этого от Зеленых не дождешся никогда. Зеленский уже увеличил свой капитал раз в 8
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11.10.2023 09:01 Відповісти
А хто буде вибирати? ЦВК в окопи піде, на новоокуповані території? За кордоном можна голосувати лише на території посольства чи консульства, мільйон чи кількасот тисяч чоловік за день не проголосує. Отже, половина виборців не зможе проголосувати, ще половина не прийде і намалюють, що захочуть.
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11.10.2023 09:57 Відповісти
Паспорт подбросили. В Крым возили в багажнике Все как всегда
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10.10.2023 18:40 Відповісти
Значит фсбэшники решили что этот крот будет им полезнее в Киеве, а на станции как то и без него обойдутся.
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10.10.2023 18:56 Відповісти
Це все лірика до тих пір, поки не вирішиться проблєма з забезпеченням єдиного громадянства, як у Конституції.

І велика частина "громадян" зовсім не проти мати інші громадянств. Тому і не вирішується.
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10.10.2023 19:21 Відповісти
Э цікавий нюанс. Чому оті українські працівники так фанатично тримаються за роботу на станції ? Може усі вони вже громадяни рф, а ми за них хвилюємося, шо їх гнобять і вони герої ?
Без усяких поганих натяків.
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10.10.2023 19:41 Відповісти
Давайте спочатку переверімо на індивідуальному рівні, заочно звинувачувати в зраді без доказів така собі ідея.
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10.10.2023 23:24 Відповісти
Хіба я звинувачую ?
Нам офіційно кажуть - з ними погано поводяться. Тоді (на вибір): усі вони наші шпигуни під прикриттям; усі громадяни рф; їм платять захмарні гроші; вони хохли; вони полонені.
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11.10.2023 01:05 Відповісти
Масоване Зкацаплення, привладних на посадах, почалося з часів Кучмарика, до речі, де він САМ ПОДІВСЯ!!!
Чорновіл В. попереджав Українців про цю «ЕПІДЕМІЮ окацаплення», але ж його не хотіли комуністи та камсамольці чути, а потім, Чорновола В., зкацаплені в СБУ під контролем КГБ і УБИЛИ…!! Кучма з литвином та табачником сівковичем деркачами, вкурсі цього злочину!! Добре, що покійний Марчук, був у тісному контакті із Західними Партнерами…, тому вони знають це убивство!
Кріпосних московитів, тягне до мішєбратіяв, булгакова достоєвського толстого…, отак стануть навколішки перед барином, і бунтуючи стоять усе життя…
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10.10.2023 21:08 Відповісти
Кучма зараз за кордоном. Заборона на виїзд не поширюється на чоловіків 60+.
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11.10.2023 10:01 Відповісти
Бубочка: Щас позвоню Баканову по поводу этого черта!
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11.10.2023 00:41 Відповісти
ага, ага.... заяву воно не писало на отримання паспорту, а біометрія тоді яким боком в паспорті опинилась????
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11.10.2023 04:48 Відповісти
Все это можно остановить очень просто:законом по которому получение иностранного гражданства автоматом влечет лишение Украинского гражданства. Но Депутаты никогда не проголосуют. Ведь у всех по 2-3 пасспорта и значит они незаконно занимают депутатский пост а скажем Каламойского как НЕгражданина Украины-можно спокойно выдать в США где его давно ждет десятилетний тюремный срок как до этого ждал Лазаренко и который отсидел 10 лет американской тюрьми с конфискацией 114 млн долларов в пользу США. Напомню что согласно конституции любой странвы:запрещено выдавать своих граждан другим странам даже если они там совершали самые тяжелые преступления.
Я хочу закон по которому получение иностранного гражданства=автоматическое лишение Украинского . В том числе конфискация собственности которой иностранные граждане не имеют право владеть а так-же возврат государству зарплаты кторую он получал незаконно поскольку в госструктурах имеют право работать исключительно граждане Украины как и заниматься политдеятельностью. и от Парламента Украины останется макимум 50 человек)))
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11.10.2023 08:52 Відповісти
Та нахер паспорт тот теперь--- идиоты! Недвижимость ищите и не только за кордоном, а и в кацапии, и родне тоже!
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11.10.2023 09:20 Відповісти

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