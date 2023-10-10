У колишнього гендиректора окупованої Запорізької АЕС Мурашова знайшли російський паспорт

У колишнього гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова, який зараз обіймає посаду головного інженера окупованої станції і живе у Києві, є громадянство Росії.

За даним видання hromadske, після окупації Криму у 2014 році Ігор Мурашов щонайменше тричі відвідував півострів і під час однієї з таких поїздок він став громадянином РФ.

За даними автоматизованої системи "Роспаспорт", російський паспорт Мурашов отримав 23 вересня 2014 року в окупованому Севастополі.

У системі "Роспаспорт" збереглася заява Мурашова на отримання російського паспорта. У ній вказана підставою для набуття громадянства вказана стаття 5 несумісного з міжнародним правом договору "Між РФ та Республікою Крим". За цією статтею росія визнавала громадян України та осіб без громадянства, які на момент анексії постійно проживали на півострові, своїми громадянами.

Тоді ж російський паспорт отримав батько Мурашова, нині покійний.

Система "Роспаспорт" показує, що паспорт Мурашова досі "дійсний", хоча він мав би замінити документ у 2021 році, коли йому виповнилося 45. Оскільки Мурашов цього не зробив, у базі МВС РФ цей паспорт уже відображається як "недійсний".

Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв зазначає, що недійсність російського паспорта не означає втрату громадянства РФ. Несвоєчасна заміна паспорта в Росії карається лише штрафом.

Сам Мурашов стверджує, що заяву на отримання російського громадянства він не писав, але припускає, що паспорт РФ на нього міг за хабар оформити його батько, який мав проросійські погляди.

Він також визнав, що відвідував Крим після окупації, тому що у його батьків була там придбана у 2009 році квартира.

Журналіст видання Bellingcat Христо Грозєв вважає версію головного інженера ЗАЕС малоймовірною: "Я дізнавався, чи можна оформити паспорт без присутності людини, але за таке ніхто не береться. Теоретично він міг знайти такого корупціонера, але там є біометрія, тому я не розумію, як це можна було зробити в такий спосіб".

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Як повідомлялося, 30 вересня 2022 року російські військові затримали генерального директора окупованої Запорізької АЕС Ігоря Мурашова дорогою від станції до Енергодара. Після втручання МАГАТЕ його звільнили 3 жовтня, дозволивши вийти на підконтрольну Україні територію. Нині Ігор Мурашов працює головним інженером на Запорізькій АЕС.

За даними української розвідки, на Запорізькій АЕС вже працювали спеціалісти "Росатома". Проте наразі доказів співпраці Ігоря Мурашова з росіянами немає.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року. Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів.