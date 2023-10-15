Серед біженців у Німеччині збільшилася частка чоловіків: Українки з дітьми повертаються додому, – опитування

Серед біженців війни з України, які знайшли захист у Німеччині, втричі збільшилась частка чоловіків у порівнянні з періодом початку війни.

Такого висновку дійшли експерти Інституту вивчення економіки Мюнхена (ifo), передає Укрінформ.

Інститут провів четверте опитування, в якому взяли участь 1517 українців, які прибули в Німеччину після початку повномасштабного вторгнення. 21% опитаних були чоловіки, тоді як у травні/червні 2022 року їх було лише 7%.

"Жінки з дітьми, які втекли до Німеччини на початку війни, по можливості повертаються до своїх сімей", – пояснює таку картину дослідниця ifo Тетяна Панченко.

Зараз повертаються в Україну також ті біженці, які не можуть підтримувати звичний рівень життя в Німеччині.

Панченко також указує на збільшення кількості прибуття до Німеччини українців з регіонів, які сильно постраждали від війни.

Частка респондентів, які висловили намір залишитися в Німеччині на більш тривалий період часу – назавжди або протягом кількох років після закінчення війни, – зросла з 39 до 44% у порівнянні з попереднім опитуванням.

Що стосується працевлаштування, то простіше всього українці можуть знайти роботу в різних сферах виробництва, сільського господарства та послуг. Найбільш затребувані спеціалісти з ІТ та технологій, вони мають високі перспективи працевлаштування, оскільки переважна більшість із них має відповідний професійний досвід та знання англійської мови, крім того, їхні дипломи, як правило, не вимагають визнання. Іншим категоріям кваліфікованих працівників шлях до працевлаштування в Німеччині значно складніший. Економісти та суспільствознавці мають мінімальні шанси працевлаштуватися за освітою.

Загалом майже п’ята частина біженців із України (18%) була працевлаштована на початок 2023 року. Ще 5% проходять навчання і 2% проходять стажування. Три чверті українських біженців відвідували курси німецької мови.

Майже дві третини українських біженців проживають у приватному житлі (квартирах і будинках), ще 17% – в інших приміщеннях, таких як готелі та гостьові будинки, і лише 9% проживали в наданому соціальному житлі.

Більш ніж половина біженців задоволені своїм життям у Німеччині. Як гіршу нинішню життєву ситуацію оцінюють ті, хто вважають поточну фінансову ситуацію дуже поганою або планують незабаром повернутися.

Інститут ifo провів четверте опитування з травня по липень 2023 року. Із респондентами спілкувалися через соціальні мережі. Від 9 до 14% респондентів повідомили, що брали участь в одному або кількох попередніх опитуваннях. Вибірки не є статистично репрезентативними, оскільки респонденти були відібрані випадково за методом "сніжної кулі".

У Німеччині з початку повномасштабного вторгнення Росії знайшли притулок понад 1 млн українців. Біженці з України наразі не потребують складних процедур надання притулку чи розгляду індивідуальних заяв. У Євросоюзі вони знаходяться під тимчасовою охороною до березня 2025 року.