США вимагатимуть від Європи конкретних кроків для конфіскації відсотків, нарахованих за заморожені активи РФ, – ЗМІ

Сполучені Штати хочуть, щоб європейські країни робили більше для конфіскації відсотків, нарахованих за заморожені активи РФ.

Про це пише Axios.

"Цього тижня у Люксембурзі міністерка фінансів США Джанет Єллен має намір заохотити європейських посадовців вжити конкретні кроки для конфіскації нарахованих відсотків на $200 млрд, які Росія тримає у європейських банках", – йдеться у матеріалі.

Водночас зазначається, що адміністрація президента Байдена шукає й інші нетрадиційні методи фінансової підтримки України на тлі проблем із затвердження нових програм Конгресом.

При цьому, Білий дім планує надіслати запит на додаткове фінансування до Конгресу, щоб нове фінансування отримали програми прикордонної безпеки у США, а також Україна, Ізраїль та Тайвань.

Як повідомлялося, минулого тижня міністри фінансів і керівники центробанків країн "Великої сімки" зобов’язались тримати замороженими активи Росії доти, доки вона не компенсує завдані Україні в результаті повномасштабного вторгнення збитки.

Водночас Бельгія створить спеціальний український фонд на 1,7 млрд євро, до якого зараховуватимуть надходження від податків на доходи із заморожених у російських активів.